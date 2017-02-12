Bakan Özlü: "Son 14 Yılda Yakaladığımız Başarıları, İnanın Mevcut Sistem Sayesinde Değil, Bu Sisteme Rağmen Elde Ettik"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Son 14 yılda yakaladığımız başarıları, inanın mevcut sistem sayesinde değil, bu sisteme rağmen elde...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Son 14 yılda yakaladığımız başarıları, inanın mevcut sistem sayesinde değil, bu sisteme rağmen elde ettik" dedi.

Sanayi sektörünü, sanayicilerin beklentilerini, taleplerini konuşmak ve sanayi sektörünü geliştirmek için yapılacak çalışmaları yerinde incelemek üzere Sinop'a gelen Bakan Özlü, ilk olarak Boyabat ilçesinde sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Boyabat Kalebağı Tesislerindeki toplantıda konuşan Bakan Özlü, "Siz değerli iş adamları hem kendiniz kazanıyorsunuz, hem de çevrenize ve ülkenize kazandırıyorsunuz. Bu nedenle AK Parti hükümetlerinde ekonominin temel ilkesi reel sektörü güçlendirmek olmuştur. Reel sektör ne kadar güçlüyse, üreten kesim ne kadar güçlüyse bir ülke de o kadar güçlü olur" diye konuştu.

Bakan Özlü, 14 yıldır bu anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Sizlerin önünüzdeki engelleri, zorlukları kaldırdık. El ele verdik, omuz omuza verdik ve bu ülkeye çok büyük başarılar yaşattık. Sizin bir sıkıntıda olduğunuzu gördüysek o sıkıntıyı aşmak için hemen müdahale ettik. Örneğin geçtiğimiz yılın sonlarında nakit sıkışıklığı olduğunu fark ettik. Bu nedenle KOSGEB aracılığıyla 50 bin liralık faizsiz kredi uygulamasını başlattık. İlk etapta 15 bin kişinin yararlandığı bu destek programından daha fazla KOBİ'nin ve esnafın yararlanması için bu yıl çok daha yüksek bir bütçeyle bu desteği sürdürüyoruz. Neden böyle yaptık? Çünkü biz 15 bin KOBİ'ye destek verdik ama programa 250 bin KOBİ başvuru yaptı. 235 bin KOBİ'nin başvuru yapıp da destekten yararlanmamasına gönlümüz razı olamazdı ve olmadı. Bu nedenle ilave bütçeyle 2017'de de bir yılı ödemesiz olmak üzere toplam üç yıl vadeli faizsiz kredi desteğine devam edeceğiz. Daha önce bu desteğe başvurulduysa tekrar başvurulmasına gerek bulunmuyor eğer başvurmadıysanız Şubat ayının 20'sine kadar başvuru süremiz var. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde piyasayı canlandırmak üzere beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimine gittik. Esnafımızla konuştuğumuzda bu uygulamanın kısa süre içerisinde çok iyi sonuçlar verdiğini ifade ettiler" şeklinde konuştu.

İstihdam seferberliği

Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir istihdam seferberliği başlattıklarına işaret ederek, "Seferberlik kapsamında alınan kararla 2017 yılında işçi alımı yapan iş adamlarının çalışanlarına artık sadece maaş ödeyecekler. Prim, fon ve vergi için devlete ödeyecekleri 773 lira kendilerinden alınmayacak. Aralık ayına göre bu sene işe aldığınız her bir kardeşimiz için siz artık sadece maaş ödeyeceksiniz. Prim fon ve vergiyi devlet ödeyecek ve bu meblağ asgari ücret üzerinden hesaplandığında 773 lira gibi bir meblağ tutuyor. Hem siz çok daha uygun maliyetlerle personel istihdam edeceksiniz hem de ülkemizdeki işsizlik oranını ciddi bir şekilde düşürmüş olacağız" dedi.

Kamu ve özel sektör işbirliğinin muhteşem bir örneğinin daha ortaya konulacağından emin olduğunu aktaran Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"80 milyon vatandaşımızın hayalindeki Türkiye'yi inşa etmek için daha yoğun bir gayret içindeyiz. Eminim ki siyasi görüşü ne olursa olsun, her birimiz, daha güçlü bir ekonominin ve daha iyi bir demokrasinin hayalini kuruyoruz. Bu yolda ciddi bir mesafe de kaydettik. Ancak Türkiye'yi bu yoldan döndürmeye çalışıyorlar. Bizim bu yolda kalmamız, beka ve istikbal sorununu çözmemiz ve hayalini kurduğumuz ülkeyi inşa etmemiz için, çok daha iyi işleyen bir sisteme ihtiyacımız var. Mevcut sistemin bizi taşıyabileceği seviyeye geldik. Hatta Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider sayesinde, mevcut sistemin bize çizdiği sınırların çok ama çok ötesine geçtik. Son 14 yılda yakaladığımız başarıları, inanın mevcut sistem sayesinde değil, bu sisteme rağmen elde ettik."

Bakan Özlü, 367 krizi veya kapatma davası gibi yaşanan krizlerin birçoğunun mevcut anayasadaki çarpık zihniyetten kaynaklandığını savunarak, Türkiye'nin bu sistemle devam etmesi halinde benzer sorunları yine yaşayacağını belirtti. Mevcut sitemin Türkiye'ye patinaj yaptırdığını ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

"Bu sistemle devam eden Türkiye, mehter gibi, iki ileri bir geri gider. Allah korusun, geçmişte koalisyonlar nedeniyle ortaya çıkan krizler, yarın tekrar yaşanabilir. Bu nedenle, yürütmedeki iki başlılığa son vermeliyiz. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri muhakkak daha sağlıklı bir zemine oturtmalıyız. En büyük hata kişi odaklı düşünmek olur. Çünkü bu değişiklik kişilerle ilgili bir değişiklik değildir. Mesele Türkiye'nin sistem sorunudur. Milletimiz aklıyla mevcut sistemin ileride yol açabileceği sıkıntıları görüyor. Bu nedenle, 16 Nisan'da milletimizin "evet" diyeceğine tüm kalbimle inanıyorum."

Bakan Dr. Faruk Özlü, konuşmasının sonrasında iş adamlarının sorun ve taleplerini dinledi.