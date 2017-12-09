Bakan Özlü: "Trump’ın Kararı Sorumsuz Bir Karardır"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ABD'nin aldığı "Kudüs" kararının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik konseri kararına aykırı olduğunu...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ABD'nin aldığı "Kudüs" kararının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik konseri kararına aykırı olduğunu belirterek, "Bu karar yangına benzin dökmek gibi ya da bombanın pimini çekip atmak gibi bir şeydir. Bu sorumsuz ve yanlış bir karardır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kayyum belediye olan Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'ni ziyaret ederek brifing aldı. Bakan Özlü ve Elvan'a Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekili Hacı Özkan ile protokol üyeleri eşlik etti. Burada bakanlar Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'tan belediyenin çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. Burada konuşan Bakan Elvan, kayyum atamasıyla birlikte Akdeniz ilçesinde birçok çalışma yapıldığını, vatandaşların kendileri için çok önemli olduğunu ve onlardan gelen istekleri çok önemsediklerini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın "Kudüs" kararıyla ilgili de konuşan Elvan, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesini asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kınıyoruz. Kudüs tam 500 yıl Osmanlı'nın egemenliği altında kalmış, o dönemde barış içerisinde, mutluluk içerisinde insanlar yaşamıştır. Kudüs aynı zamanda 3 din için kutsal bir yer olarak kabul edilir. Burada ABD'nin tek taraflı almış olduğu karar bir anlamda bu bölgedeki barışı, istikrarı yok eden bir karardır. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve bu karardan dönülmesi noktasında gerekli tüm çalışmaları sonuna kadar yapacağız. Bu konuda hiçbir şekilde geri adım atılmayacaktır. Burada Cumhurbaşkanımız karar sonrası çok yoğun bir diplomasi çalışması yürütmüş, İslam Konferansı Teşkilatını önümüzdeki günlerde toplayacak. Cumhurbaşkanımızın bu gayretlerine diğer İslam ülkeleri de destek vermelidir. Gerçekten bu bölgede barış, huzur, istikrar istiyorsak mutlaka bu kararın geri çekilmesi gerekir. Biz her zaman tüm İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin arkasındayız. Filistin'in arkasında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"ABD'de de tiyatro oyunu oynuyorlar"

Bakan Özlü ise Mersin'in Türk ekonomisinin dinamo şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmelerin son dönemde kızıştığını vurgulayan Özlü, "Türkiye'yi uluslararası ortamda kuşatmaya, sıkıştırmaya yönelik gayretler olduğunu görüyoruz. Bir tarafta ABD'de bir tiyatro oyunu gibi bir senaryo yazılmış ve oynanıyor. Bu mahkeme o kadar basit ki mahkemenin adı "Amerika Atilla'ya karşı'. Böyle bir mahkeme adı olabilir mi? Ne demek yani böyle bir isim. Bu kadar mı basit olur. Burada açıkça görüyoruz ki bu daha önceki 17-25 Aralık'ın devamı olan bir dava. Türkiye'de gerçekleştiremedikleri hukuk ve askeri darbe girişimini yurt dışında, yurt dışı ortaklar üzerinden gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Türkiye çok badirelerden geçti. 15 yıldır iktidardayız ve çok sayıda badire atlattık. Uluslararası arenada Türkiye'ye karşı açık bir tavır var. Bunun sebebi de biz yanlış yapanlara yanlış yaptıklarını söyleyebiliyoruz. Buna yüreğimiz, cesaretimiz yetiyor. BM Genel Kurulunda dünyanın egemen güçlerine karşı "dünya 5'ten büyüktür" demek yürek, cesaret ister. Bunu herkes söyleyemez. Cumhurbaşkanımız artık küresel bir liderdir" şeklinde konuştu.

"Trump'ın kararı sorumsuz bir karardır"

ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili de Özlü, "Alınan karar BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı. BM Güvenlik Konseyi 2000'li yıllarda karar almış. Trump'ın böyle bir karar alması için önce BM kararı çıkartması lazım. Tek başına konuşuyor, tek başına karar alıyor. Aldığı karar kendisinin zayıflayan iktidarını sağlamlaştırmaya yönelik bir adımdır. Bu çok tehlikeli bir iştir. Yani yangına benzin dökmek gibi yada bombanın pimini çekip atmak gibi bir şeydir. Bu sorumsuz ve yanlış bir karardır. İnşallah gerçeği görür ve bu kararından döner. Bu karardan sonra en kuvvetli, en hakiki ses Türkiye'den çıktı. Cumhurbaşkanımız bir dizi diplomatik temaslarda bulundu. Bakın İslam dünyasının güçlü ülkelerinden Mısır, Suudi Arabistan, İran nerede, bir ses çıkıyor mu? Ancak Türkiye'den samimi, hakiki ve güçlü bir ses çıkıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın küresel bir lider olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Pamuk, Bakan Özlü ve Elvan'a çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan Bakan Elvan ve Özlü, ziyaret öncesi AK Parti Akdeniz ilçe Başkanlığını ziyaret etti. Buradan çıkan bakanlar belediye kadar da esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti, varsa sorunlarını dinledi.