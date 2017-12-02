Bakan Özlü’den Su Tesislerine Ziyaret

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısa süre önce açılan Yaşar Holding bünyesindeki Pınar Su Uludağ Tesisi'ni...

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısa süre önce açılan Yaşar Holding bünyesindeki Pınar Su Uludağ Tesisi'ni ziyaret etti.

Sulhiye Mahallesi mevkiinde kaynak üzerine 16 bin metre kapalı alana sahip, 30 milyon dolarlık harcamayla yapılan tesisi ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü Pınar Su Uludağ Tesislerinde İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Aktaş, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu karşıladı.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Özlü, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.