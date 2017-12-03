Bakan Sarıeroğlu: "2018’in İlk Çeyreğinde Ve Son Çeyreğinde 5 Bin Engelli Kardeşimizin Daha Ataması Yapılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, "5 bin olan kamuda istihdam edilen engelli kardeşlerimizin...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, "5 bin olan kamuda istihdam edilen engelli kardeşlerimizin sayısını bugün 55 bin seviyesine yükselttik. İnşallah 2018'in ilk çeyreğinde ve son çeyreğinde 5 bin engelli kardeşimizin daha atamasını gerçekleştireceğiz" dedi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Altındağ İlçe Kongesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, Altındağ'da 12 şehit verildiğini hatırlattı. Altındağ'ın her seçimde bütün desteğini ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, kendilerinin de bundan sonradaki dönemlerde bu yatırımları arttırmak adına çalışacaklarını belirtti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve diğer tüm birimlerle Ankara'nın eksikliklerini belirlediklerini aktaran Sarıeroğlu, "249 milyonluk 15 tesisle ilgili temel atma törenimizi de gerçekleştirdik. Bundan sonra çok ciddi ve hızlı adımlarla hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

15 yıldır 79 milyon vatandaşa ulaşacak hizmetler içerisinde bulunduklarını aktaran Sarıeroğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bağımsızlıkla ilgili büyük bir mücadelenin verildiği bir dönemde partimizin içerisinde böylesine tarihi günlerde görev alıyor olmak, hepimizin yaşadığı en büyük onur diye düşünüyorum. Önümüzde 3 tane seçim var, 2019 biliyorsunuz tarihi bir dönüm noktası. Milletimiz oynanan bütün oyunların farkında, millete hizmet etmek için verdiğimiz çabanın da farkında. Partimizi kapatmak istediler, MİT tırları olaylarını yaşadık, 17-25 Aralık'ı yaşadık, Gezi olaylarını yaşadık ve en son hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Allah milletimizden razı olsun milletimizden, her zor süreçte arkamızda oldu. İnanın Gezi olaylarından ve 17-25 Aralık'ta yapılmaya çalışan operasyonun devamı niteliğinde ve 15 Şubat'ta yapamadıklarının ikinci perdesini şu anda devreye sokmuş durumdalar ama nasıl daha önceden başaramadılarsa, bu defa da başaramayacaklar. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptıkları algı operasyonlarının hepsi kendilerine dönecek."

"Ne ana muhalefet partisine ne de Türkiye'ye hiçbir faydası olmayacak"

Türkiye siyaset tarihinde muhalefet tarafından siyasetin bu kadar itibarsızlaştırdığı başka bir dönem olmadığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "İçinden geçtiğimiz dönemde gerçekten bir garabet yaşanıyor, ana muhalefetin kullanmış olduğu dilin zehirli bir dil olduğunu düşünüyorum. Bunun ne ana muhalefet partisine ne de Türkiye'ye hiçbir faydası olmayacağını ifade etmek istiyorum. Sahte belgeleri mendil gibi sallayarak çamur at izi kalsın anlayışıyla yapılan siyaset, tarihin çöplüğündedir şu anda. Belge diye dolaştırdıkları şeyin nasıl bir fiyasko olduğu ortaya çıktı. Bir daha bu milletin yüzüne nasıl bakacaklar. Bunlarla milletimizin arasında bize bir barikat kurmalarına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"İşsizlikte düşüş durumuna girildi"

Ekonominin güçlü şekilde devam ettiğini dile getiren Sarıeroğlu, büyüme oranlarının iki çeyrek artışını sürdürdüğünü, kapasite kullanma oranlarının da artışını sürdürdüğünü kaydetti. Turizmde yaşanılan sıkıntılı sürecin geriden kaldığını, istihdam artışının devam ettiğini, işsizlikte düşüş durumuna girildiğinin altını çizen Sarıeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması vesilesiyle engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara da değindi. Sarıeroğlu, bu alanda çok güçlü politikalar ortaya konulduğunu, bütüncül bir bakış açısıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Uyguladığımız politikalarla bugün engelli kardeşlerimiz başarılara imza atıyorlar. Hayatın her alanında aileleriyle birlikte aktif şekilde yer alıyorlar. Geçmişte 5 bin olan kamuda istihdam edilen engelli kardeşlerimizin sayısını bugün 55 bin seviyesine yükselttik. İnşallah 2018'in ilk çeyreğinde ve son çeyreğinde 5 bin engelli kardeşimizin daha atamasını gerçekleştireceğiz. Bizden sınav sonuçlarının daha uzun süreli geçerli olmasını istemişlerdi, bunu da yönetmelik değişikliği ile başarılı şekilde uygulamaya koymuş olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, taşeron konusunda ise çok az zaman kaldığını dile getirerek, Maliye Bakanlığıyla yapılan görüşmeler neticesinde çok samimi bir çalışma yapıldığını ve çalışmanın içlerine sindiğini kaydetti. Sarıeroğlu, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıklayacaktır" dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki ise, "Belediyemiz bütün hizmetlerini tek kuruş almadan kendi bütçesiyle yaptı. Bizim genel başkanımız sanki parti yeni kuruluyormuş gibi memleketi kuzeyinden güneyine dolaşıyor. Bizim mahallemizin her köşesine hizmet götürmemiz lazım. Şu da bilinmelidir ki yarın seçim olsa Altındağ bu seçime hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kongrede Bakan Sarıeroğlu'nun yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Milletvekilleri Ahmet Gündoğdu, Aydın Ünal, Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yer aldı.