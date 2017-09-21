Bakan Sarıeroğlu Adana’da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Hava yoluyla kente gelen Bakan Sarıeroğlu, bir dizi toplantı ve ziyaret yapmak üzere geldiği kentte ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yöneticileri ile kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Sarıeroğlu daha sonra şeref defterini imzaladı. Bakan Sarıeroğlu şeref defterini imzalamasının ardından Vali Mahmut Demirtaş'la bir süre sohbet etti. Sohbet, basına kapalı olarak gerçekleşti.