Bakan Sarıeroğlu: "Türkiye Gündeminden Bu Konuyu (Taşeron) Kaldırmayı Arzu Ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron sistemini Türkiye'nin ve işçilerin gündeminden kaldırmak için göreve geldikleri günden...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron sistemini Türkiye'nin ve işçilerin gündeminden kaldırmak için göreve geldikleri günden bu yana çalıştıklarını ifade etti.

Kentteki bir otelde Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Borsası'nın girişimleriyle Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte 40 bin 44 adet iş yerinde 361 bin 62 kişinin istihdam edildiğine değinerek, "Türkiye'nin ulusal ölçekte ortaya koyduğu 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için topyekun kalkınmanın şart olduğu aşikardır. Adana bu sorumluluğun farkındadır. Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri haline getirmek için şehrimizdeki tüm ekonomik aktörler, gayretlerini azami ölçüde sahaya yansıtacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise bu dönemde en çok istihdama önem vereceklerine değindi. Türkiye'nin istihdam oluşturmada son 10 yıl içerisinde Avrupa'nın en başarılı ülkesi haline geldiğini kaydeden Sarıeroğlu, 15 Avrupa Birliği (AB) ülkesi son 1.5 yıl içerisinde istihdam kaybı yaşarken Türkiye'nin yüzde 31.2'lik istihdam artışının rekor olduğunu kaydetti.

İkinci açıklanan ekonomik büyüme raporlarına bakınca 2. çeyrekte yüzde 5.1 oranındaki büyüme oranının, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde büyümesini daha güçlü şekilde devam ettireceğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, kişi başına düşen milli gelirin 2002 yılından bu yana 3 bin 500 dolar seviyelerinden 11 bin dolara geldiğini hatırlattı.

"Kayıt dışıda cezayı öncelemiyoruz"

Bakan Sarıeroğlu, iş sağlığı ve güvenliğinde sıfır toleransla hareket edeceklerini de belirtti. Kayıt dışı istihdamı da ele alan Sarıeroğlu, "Kayıt dışıda cezayı öncelemiyoruz. Kayıt dışı istihdamla ilgili mücadele araçlarının çeşitliliğini artırarak yapacağımız çalışmalar önümüzdeki dönemde olacak. Mevsimlik tarım işçileri de önümüzdeki dönemde çalışacağımız alanlardan biri olacak. Suriyeli kardeşlerimizle ilgili de yeni bir projeye başlayacağız. Çok büyük bir proje olacak. Gençleri, kadınları da geleceğin mesleklerine hazırlayacağız. Özellikle bilişim olmak üzere geleceğin meslekleriyle ilgili programlarımızı kodlama, bulut uzmanı gibi iş kollarında üst seviyeye çıkartacağız" şeklinde konuştu.

"Çözüm konusunda irademizi ortaya koyacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Taşeron konusuyla ilgili beklenti söz konusu. Bununla ilgili Maliye Bakanlığımızla birlikte göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışıyoruz. Türkiye gündeminden bu konuyu kaldırmayı arzu ediyoruz. Geçmişe bakınca ki ben taşeron örgütlenmesi yapmış bir sendikanın genel başkanlığından milletvekilliğine geçtim. Taşerondaki kardeşlerimizin sorunlarını beklentilerini çok iyi biliyoruz ama yapılan düzenlemeleri de çok iyi biliyoruz. Geçmişte çok kuralsızdı ama bugün sendikal örgütlenmenin yapıldığı, izin haklarının, ücretlerin devlet güvencesinde olduğu, toplu sözleşmelerin yapıldığı daha kurallı bir sistem var. Beklentinin sınırlarını da biliyoruz. İnşallah bir çözüm konusunda irademizi ortaya koyacağız, önümüzdeki dönemde hem Türkiye'nin hem taşerondaki kardeşlerin gündeminden bu konuyu çıkarmayı arzu ediyoruz."

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının ardından iş dünyasından kişilerin sorunlarını dinledi.