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Bakan Sarıeroğlu’ndan Taşeron Müjdesi

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Bakan Sarıeroğlu’ndan Taşeron Müjdesi
AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı'nın 4'üncü Olağan Kongresi'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilere...

AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı'nın 4'üncü Olağan Kongresi'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, konuyla ilgili çalışanlara yeni yıl girmeden cevap vereceklerini söyledi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatının 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan Bakan Sarıeroğlu, kongrenin Odunpazarı Teşkilatına hayırlar getirmesini diledi.

Kongrede taşeron işçiler hakkında da konuşan Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz var. Bu bağlamda çalışma bakanlığı olarak, kapsamımıza giren tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın geleceği için güçlü adımlar atma konusunda kararlıyız. Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamı önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz olacak" dedi.

"Taşeron işçilere yeni yıla girmeden cevap vereceğiz"

Taşeron işçilere müjde veren Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor"

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde, çocuk işçilerle ilgili mücadele, kayıt dışı ile mücadele, mevsimlik işçilerle ilgili insan onuruna yaraşır çalışma ile yaşama şartları ile buluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bundan sonra temel önceliğimiz büyüme oranlarımızın, istihdam oranlarına da aynı şekilde yansıması olacak. Mesleki Eğitim Kurslarımız devam edecek. İş Başı Eğitim Programları yenilenerek devam edecek. Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor."

Diğer yandan, kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, "İlçe başkanı vizyonunu çizdi. İnşallah 2019 yılında bu vizyonda Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bir ekiple yola devam edeceğiz" dedi.

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