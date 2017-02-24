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Bakan Soylu: “Biz Zengin, Özgür Ve Hür Bir Ülke Olmak Zorundayız”

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Bakan Soylu: “Biz Zengin, Özgür Ve Hür Bir Ülke Olmak Zorundayız”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok daha güçlü olunacak bir sisteme doğru adım atıldığını belirterek, "Biz zengin, özgür ve hür bir ülke olmak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok daha güçlü olunacak bir sisteme doğru adım atıldığını belirterek, "Biz zengin, özgür ve hür bir ülke olmak zorundayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (TESOB) tarafından düzenlenen, "Turisti kazanan geleceği kazanır" projesinin son toplantısına katıldı. Trabzon'da bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, TESOB Başkanı Metin Kara, davetliler ve kursiyerler katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, 2016 yılında Trabzon'a yerli ve yabancı 2 milyon 345 bin 313 turistin geldiğini söyledi. Bakan Soylu, "Bölgede birçok projenin altına imza attık, atmaya da devam ediyoruz. En önemli mesele, Trabzon'un turizm ruhunu her dakika kendi içerisinde hissetmesidir. Onun için bu program önemli. Bu ruha ilişkin kentte önemli bir süreç ortaya konulmaktadır. Verilen sözlerin hepsini yerine getirdik. Ticaret ile birlikte turizmi de iyi bir noktaya getirmenin Trabzon'un büyümesine ve zenginleşmesine katkıda bulunmak için en önemli süreçlerden birisi olduğunu söylemek isterim. 2016 yılında Trabzon'a yerli ve yabancı 2 milyon 345 bin 313 turist geldi. Bu önemli bir rakamdır. Trabzon'un başarısıdır" dedi.

Çok daha güçlü olunacak bir sisteme doğru adım atıldığını dile getiren Bakan Soylu, "Bu millet bize yetki verdi ve itimat etti. "Ben Ahmet'ten Mehmet'ten sormam, seçtiğim insandan sorarım" dedi. Sistem budur. Sistemi millete dayandırmak lazım. Kararı millete vermek lazım. Parlamento güçsüz olurmuş. Tam tersine, parlamento bu yeni sistemle çok daha güçlü olacak. Bunu siyasetten anlamayanlar söylemektedir. Çok daha güçlü olunacak bir sisteme doğru adım atıyoruz. Herkesin birbirine müdahale ettiği karmaşık bir sistemin içerisindeyiz. Ne kuş, ne deve. İkisi de değil. Biz zengin, özgür ve hür bir ülke olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflerimiz büyüktür ve bu hedeflere hep birlikte gideceğiz. Türkiye'yi çekemiyorlar. Modern İpek Yolu'nu, enerji geçiş güzergahını çekemiyorlar. Batı enerjiyi bizden almak zorundadır. Onun için Türkiye'nin arazisini ucuzlatmaya çalışıyor ki istediği gibi bizi yönetmeye çalışacak. Onlar oyun kuruyor, bizde reyle, oyla, sandıkla ve demokrasiyle onları hep mağlup ediyoruz."

Konuşmasının ardından "Turisti Kazanan Geleceği Kazanır" projesi kapsamında başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını veren Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na gitti.

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