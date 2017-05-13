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Bakan Soylu Iğdır’da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Bakan Soylu Iğdır’da Muhtarlarla Bir Araya Geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da muhtarlar ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır'da muhtarlar ile bir araya geldi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde muhtarlarla yaptığı toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Siyaset yaparken her zaman şükrettiğim bir şey vardır. Bu ülkenin doğusunda, batısında aynı sözü söyleyebilmek ve aynı siyaseti yapabilmek. Bugün güzel Türkiyemizin en doğusundaki vilayetteyiz. Bir siyasetçi olarak bir şeyler konuşup, bir şeyler anlatacağız. Devlette görev yapan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak sizlerle bir takım değerlendirmeleri paylaşacağız. Edirne'de ne anlatıyorsam, Iğdır'da da aynısını anlatabilecek bir siyaset anlayışının mensubuyuz. Bunun verdiği güç büyüktür. Siz muhtarlar için, biz siyaset yapanlar için de anlamı büyüktür. Çünkü yaptığımız iş, milletten güç alabildiği ölçüde hizmet, fikir ve çözüm üretir. Halkın verdiği güç kadar sorumlulukta vardır. Siz milletin ilk müracaat mercisi ve demokrasinin ilk açık kapısısınız. Dünyada bundan daha kıymetli bir şey yoktur. Bunu hep beraber gerçekleştirecek ve sağlayacağız. Aynısını korucu kardeşlerimize de yaptık. Onlar da uzun zamandır sağlık ile ilgili bir takım taleplerde bulunuyorlardı. Onu da aynı şekilde gerçekleştirip, önemli bir adım attık. 51 bin korucumuzun yaklaşık yaş ortalaması 42 yaştı. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli Başbakanımızın talimatı üzerine o korucularımız 45 yaşından sonra emekli olmak isteyenler emekli oldu. 19 bine yakın korucumuz emekli oldu ve emekli maaşlarını alıyorlar. Sadece o kadar değil, eğer yine sahaya çıkacaksa günlük tazminat vereceğiz. Yetmedi Korucular Daire Başkanlığı kuruldu. Korucularımız sahaya çıktıkları zaman ayrıca tazminat alacaklar. Buna gönüllü korucularımız da dahil. Onlar emekli oldu yerlerine yakınları, akrabalarından alındı ve yaş ortalaması 31'e düştü. Hem terörle mücadelemizde çok iyi bir yere geldik hem de hiç kimseyi üzmeden bu gençleştirmeyi başarabildik ve sağlayabildik" dedi.

Toplantının ardından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra Iğdır Valiliğini ziyaret etti. Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Soylu, ardından valilik makamına geçti.

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