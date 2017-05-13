  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Bakan Soylu Kars’ta

» »
Bakan Soylu Kars’ta
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım toplantılara katılmak üzere bugün hava yoluyla Kars'a geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım toplantılara katılmak üzere bugün hava yoluyla Kars'a geldi

Özel uçakla Kars'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i Kars Harakani Havaalanına Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Milletvekili Selahattin Beyribey, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri karşıladı.

Havaalanında kendisi karşılamaya gelen Karslı vatandaşlarla tokalaşan Bakan Soylu, Kars Valiliğine geçerek şeref defterini imzaladı.

Bakan Soylu, daha sonra Jandarma Komutanı Orgeneral Güler ile birlikte Kars Valisi Rahmi Doğan, Vali Yardımcıları, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, Emniyet Müdürü Faruk Karaduma ve 7 İlçe Kaymakamları ile Valilikte Güvenlik Toplantısına katıldı. Güvenlik Toplantısı basına kapalı başladı.

Bakan Soylu Kars’ta

Bakan Soylu Kars’ta

Bakan Soylu Kars’ta

Bakan Soylu Kars’ta

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk Kültür Merkezinde Yıl Sonu Buluşması13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:46
  • Osmaneli’de ’Kariyer Günleri’ Başladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:46
  • Bakan Soylu Kars’ta13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:46
  • Iğdır’da Terör Operasyonu: 6 Tutuklama13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:46
  • Öğrenciler Köy Meydanında Çöp Topladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:46
  • Grup Gündoğarken Alternatif Sahnede Sevenleriyle Buluştu13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • Bocce’de Kırklar Fırtınası13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • Bayramiç’te Trafik Kazası; 1 Yaralı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • Kütahya Jandarması 300 Fidan Dikti13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • Simav’da Yılın Annelerine Ödül13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti