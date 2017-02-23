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Bakan Soylu Kılıçdaroğlu’na Seslendi: "Adamlarını Derle Topla"

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Bakan Soylu Kılıçdaroğlu’na Seslendi: "Adamlarını Derle Topla"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölge güvenlik toplantısı için geldiği Erzurum'da partisinin "Yeni Türkiye" toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölge güvenlik toplantısı için geldiği Erzurum'da partisinin "Yeni Türkiye" toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Adamlarını derle topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Kimin tarafında neyin tarafındasınız siz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" için geldiği Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni Türkiye" toplantısına katıldı. Bakan Süleyman Soylu, Nusaybin'e bağlı Koruköy'de süren operasyon üzerinden CHP'yi eleştirdi.

"Adamlarını derle topla"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Soylu, "Birkaç gündür o Koruköy'de ne oluyor diye seslenenlere, soranlara, başka bir şey olduğu zaman İçişleri Bakanını arayıp soruyorsunuz. CHP'li arkadaşlarımıza soruyorum. Başka bir şey olduğunda İçişleri Bakanına arayıp söylüyorsunuz. Nereden talimat aldınız da Mardin'de Koruköy'de ve onun etrafında PKK terör örgütünün oradaki milleti korkutarak sindirerek yer aldığı ve oradan bütün Türkiye'ye korku saldığı. Evet, söylüyorum Antalya'ya bomba gönderdiler oradan. Manisa'ya İzmir'e bomba gönderdiler oradan ve insanlarımızın canını yaktılar. Sen milletvekilisin terör örgütünün payandası değilsin. Terör örgütünün uşağı değilsin. Lafınızı ve ölçünüzü bilin de konuşun. 11 yaşındaki o evladımız bu dünyada da öteki dünyada da yakanda olur. Teröristlerin arkasında olmayın. Milletin yanında olun yeter artık. Açıp soruyor musun özel harekat polisimiz o eylemleri gerçekleştirenlere karşı bu milletin adına mücadele ederken gözünü, kolunu kaybedenlere ne oldu diye sormuyorsun? Ama alçakça PKK'lı teröristlere ne oldu diye soruyorsunuz. Kimsiniz siz? Şuramıza kadar geldi artık. Siyaset yapacaksanız edeplice yapın. Kılıçdaoğlu'na söylüyorum. Adamlarını derle topla. Terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onlara zemin hazırlamasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Burada bu millet istiklal mücadelesi yapıyor. Altı yedi gündür susuyoruz. 85 kilo patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Bir şer odağı oraya odaklanmış oradan bu ülkenin yarınlarını kana bulamaya çalışıyor. Kimin tarafındasın, neyin tarafındasınız siz" şeklinde konuştu.

"Hadi şimdi yapsınlar da görelim"

Referanduma ilişkin de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin sandık baskılarına işaret ederek, "Şu referandum bitsin bak neler olacak. Bu referandumun en önemli kararı millet ne derse o olacak, millet ne istiyorsa, o olacak, millet ne karar veriyorsa o olacak. Karayazı'da 7 Haziranda nasıl oy kullanıldığını ben biliyorum. Hadi şimdi kullandırsınlar, milleti tehdit etsinler de görelim" dedi.

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