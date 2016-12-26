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Bakan Soylu, Partisinin Bitlis İl Başkanlığını Ziyaret Etti

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Bakan Soylu, Partisinin Bitlis İl Başkanlığını Ziyaret Etti
İçişler Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis'te son ziyaretini Ak Parti Bitlis İl Başkanlığına yaptı.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis'te son ziyaretini Ak Parti Bitlis İl Başkanlığına yaptı.

Parti binasında düzenlenen toplantıda partilerle bir araya gelen Bakan Soylu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasının genelinde "Kadim medeniyetlerin beşiği olan bu coğrafya güzel bir coğrafyadır. Buraya yakışan huzurdur, refahtır, kardeşliktir." Dedi.

Özellikle PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Başkan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde sokakları terk etmeyen Bitlislilere teşekkürlerini ileterek, güzel günlerin yakın olduğunun mesajını verdi. Hedeflerinin bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek olduğunu dile getiren Bakan Soylu, bunun için adımlar atıldığını vurguladı.

Bölgeye yapacakları ziyaretlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Bakan Soylu'ya İl Başkanlığı tarafından ziyaretin anısına hediyeler takdim edildi.

Bakan Soylu, ziyaretin ardından parti teşkilatı ile basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Partisinin Bitlis İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Bakan Soylu, Partisinin Bitlis İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Bakan Soylu, Partisinin Bitlis İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Bakan Soylu, Partisinin Bitlis İl Başkanlığını Ziyaret Etti

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