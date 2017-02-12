Bakan Soylu: "Son 5 Ayda 126 Terör Eylemi Engellendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kış döneminde terör örgütünün "giremezsiniz" denilen yerlerine tek tek girildiğini, 661 sığınak ve barınağın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kış döneminde terör örgütünün "giremezsiniz" denilen yerlerine tek tek girildiğini, 661 sığınak ve barınağın imha edildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından yeğeni şehit polis memuru Ahmet Yıldırım için yaptırdığı Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in konuşmasının ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 5 ayda terörle mücadele konusundaki istatistikleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Kış döneminde "giremezsiniz" dedikleri PKK'nın ve terör örgütünün tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine, 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde altını çizerek ifade ediyorum ki 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir. PKK ve KÇK'nın şehir yapılanmalarına karşı ciddi operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır. Bu örgütlere lojistik ve finans desteği verdiği tespit edilmiş, 79 belediyeye görevlendirme yapılmış, son 5 ayda 49 üst düzey terörist yakalanmış, 689 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Yine son 5 ayda 126 eylem engellenmiştir. Bunların içerisinde patlayıcı canlı bomba, bombalı araç eylemleri de mevcuttur" dedi.

Bakan Soylu, "Aslında listemiz daha çok uzundur ama en önemlisi de bütün bu faaliyetlerin polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, korucularımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin koordinasyonunda ve işbirliğinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu gücün daha da artması için Bakanlığımız tarafından 11 bin polis, 28 bin 500 jandarma, 635 sahil güvenlik, 21 bin 716 güvenlik korucusu alımı devam etmektedir. Kıymetli kardeşlerim Türkiye günü birlik siyasi oyunlarla, sağda solda patlatılan bombalarla yolundan döndürülen, istikrarsızlaştırılabilen, ekonomisiyle, oyuncak gibi oynanılabilen o eski Türkiye değildir. Bütün Türkiye örgütlerle eş zamanlı mücadele edebilen ama aynı zamanda demokrasisinden, hukukun üstünlüğünden, yatırımlarından ve gelecek hedeflerinden vazgeçmeyen bir Türkiye'dir. Türkiye bugün kendine yeni hedefler belirlemiştir. 16 Nisan tarihi bu hedeflere ulaşmanın startının verildiği gün olacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin sadece bölgenin değil, dünyanın da emniyet açısından en önemli ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "İnşallah halkımızın teveccühü ile 16 Nisan'da Türkiye istikrar, barış ve zenginlikten oluşan yepyeni bir geleceğe evet diyecektir. Bütün dünyanın şunu bilmesi gerekir. Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın da emniyet açısından en önemli ülkelerinden birisidir. Dolayısıyla Türkiye'nin terör ve göç tecrübelerinden istifade etmek, onun terörle verdiği mücadeleye köstek değil destek olmak, öyle zannediyorum ki dünyanın tamamının menfaatinedir. Türkiye bu coğrafyadaki varoluş mücadelesini tek başına da çok rahat verebilecek güçtedir ve vermeye devam etmektedir" şeklinde konuştu.