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Bakan Soylu: “Tarihin Tokadını Yiyeceksiniz”

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Bakan Soylu: “Tarihin Tokadını Yiyeceksiniz”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin üzerine oynayan Batılı güçlere seslenerek "Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın büyük bir hayal kırıklığına...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin üzerine oynayan Batılı güçlere seslenerek "Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız" dedi.

Sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Şalpazarı Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. İlçe kongresinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Savunma Bakanlığı'nca Suriye'de kurulan askerleri üslere dikkat çekerek "Rakka'da son oynanan oyunu hep birlikte gördük. Yaptıkları şu, güya DAEŞ var orada, güya Rakka'yı elinde tutuyor. Sonra binlerce kilometre öteden, dünyanın en büyük küresel gücü olan Amerika devreye giriyor, DAEŞ'la PKK'yı, PYD'yi el ele veriyor. Ondan sonra da hiç kan akmadan hiçbir şey olmadan DAEŞ oradan hani üfürmüş gibi çıkıp gidiyor. Bu senaryoya da bizim inanmamızı istiyorlar. Aklımızı biz peynir ekmekle yemiş falan değiliz biz. Senaryo çok açıktır. Akıllarınca orada PKK'yı PYD'yi güçlendirmeye çalışıyorlar. "4 bin TIR'ı aşan silahı o bölgeye niçin getirdiniz?" diye soruyoruz yanıt yok. Niçin getirdiğiniz o bölgeye? DAEŞ gitti. Kimle savaşacaksınız? Orada 6 tane hava üssü kurdunuz. Bu üsleri kim için kurdunuz? DAEŞ gitti bu kadar hazırlığı niçin yaptınız? Bu bölgeyi kendi çizdiğiniz kalemlerle istediğiniz gibi düzeltme hakkını elde ettiğinizi zannediyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Türkiye'nin üzerine oynayan Batı'lı güçlere sesleniyorum; tarihin tokadını yiyeceksiniz. Bakın büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız. Müttefikimiz Amerika'ya buradan söylüyorum; Niçin bu üsleri kurduğunu müttefiksek bize söyleyeceksin. Bizim size söyleyeceğimiz bir cümle var. Bu ülke ve bu coğrafyanın üzerinde oyun oynama anlayışını bırakın. Türkiye'yi kandıramazsınız artık. Ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünya" diye konuştu.

Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlıkla ve korkusuzca sürdüğünü hatırlatarak "Kış geldi terör örgütleri rahatladı zannediyorlar. Sığınaklarınızı başlarınıza geçireceğiz. Bunu böyle bilesiniz. Bu kış ya açıkta kalacaklar ya da donacaklar. Teröristlerin ellerinden unlarını da, ekmeklerini de elerinde ne varsa onları almak için arkadaşlarımız, kahramanlarımız sizin dualarınızla kış boyunca huzur ve güvenliğimiz için büyük bir mücadele ortaya koyacaklar" şeklinde konuştu.

Tek liste ile girilen kongrede Zeki Çabuk AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı seçildi. Bakan Soylu kongrenin ardından Trabzon'dan ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

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