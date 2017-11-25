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Bakan Soylu’dan Demirtaş’a Kitap Tepkisi

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Bakan Soylu’dan Demirtaş’a Kitap Tepkisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu HDP Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın hapishanede geliri eğitim gören çocuklara bağışlanması amacıyla kitap...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu HDP Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın hapishanede geliri eğitim gören çocuklara bağışlanması amacıyla kitap yazması ile ilgili olarak "6-7 Ekim'de bu ülkenin çocuklarının katledilmesi talimatını veren Selahattin Demirtaş, gelirini de çocukların eğitim süreci için kullanacakmış. Şaka ise bu gerçekten bizim için çok acı bir şaka. Milletle alay mı ediyor? Madem bu ülkenin gençleri ve çocuklarını o kadar düşünüyordun, partinin belediyelerinden gençlerin dağa götürülmelerine engel olsaydın ya" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da AK Parti ilçe kongrelerine katılmayı sürdürürken, Düzköy ilçe kongresinin ardından AK Parti Dernekpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldılar.

"Türkiye eski Türkiye değil"

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Malatya'da, Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı bir mahallede 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasını hatırlatarak "Halen daha birileri ülkede fitne çıkarmanın hesaplarını yapıyorlar. Malatya'da birkaç gün önce bir hadise oldu. Alevi vatandaşlarımızın kapılarını birileri gittiler işaretlediler. Açıkça ifade ediyorum; Bu ülkede kim, bu ülkenin tamamı 80 milyonun huzurunu, sükûnunu, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini bozmaya ve bu ülkede fitne çıkarmaya çalışırsa bizim ona müsaade etmeyeceğimiz, haddini bildireceğimiz ve bu ülkede bin yıldır birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan kardeşlerimizin hürriyetine, özgürlüğüne ve istediği gibi yaşamasına engel olmasına müsaade edeceğimizi hiç kimse düşünmesin. Sonuna kadar bu ülkenin hürriyeti, özgürlüğü için gerekli iradeyi ortaya koymaktan ve sizin bize verdiğiniz emaneti yerine getirmekten hiçbir zaman geri durmayız. Bütün meseleleri geçmişteki acı hatıraları gündeme getirerek insanları korku üzerinden ayrıştırmaya çalışmaktır. Ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de dünya eski dünyadır. Bizler devlet olarak bu oyuna asla ve asla müsaade etmeyiz ve bunu tezgâhlayanların da peşinde ve takibindeyiz" dedi.

"Milletle alay mı ediyor?"

Soylu, tutuklu HDP Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın hapishanede geliri eğitim gören çocuklara bağışlanması amacıyla kitap yazması ile ilgili olarak ise "6-7 Ekim'de bu ülkenin çocuklarının katledilmesi talimatını veren Selahattin Demirtaş. Hapishanede kitap yazmışta, bakın bakın diyene bakın. Gelirini de çocukların eğitim süreci için kullanacakmış. Şaka ise bu gerçekten bizim için çok acı bir şaka. Milletle alay mı ediyor? Madem bu ülkenin gençleri ve çocuklarını o kadar düşünüyordun, partinin belediyelerinden gençlerin dağa götürülmelerine engel olsaydın ya. Teröre destek olacağına onlara lanet okusaydın ya. Çocuklarının dağdan getirilmesini isteyen ailelerin kurduğu çadıra uğrayıp onlara destek olsaydın ya. Şimdi tutmuş çocukların eğitimine destek olacakmış. Hiç zahmet etmesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür ve çocuklarımızın da eğitmek için onun parasına da puluna da, onun o kaleminden kan damlayan kitabına da ihtiyacı yoktur. Birileri kitap fuarında kitap imzalamışlar onun adına. Onlar da entel geçiniyorlar. Onlardan entel olmaz onlardan ancak dantel olur" diye konuştu.

"Ya aç kalacaklar ya da donacaklar"

Bakan Soylu, aralıksız süren terör operasyonları ile ilgili olarak da konuşarak şunları söyledi:

"Terörle mücadelemiz sürüyor. Bu kış ya aç kalacaklar, açlıktan ağaç köklerine talim edecekler ya da donacaklar. Bu kadar açık ve nettir. Kış operasyonlarına evlatlarımız şu anda başlamış durumdadırlar. Siz evinizde rahat bir şekilde uyurken, bu ülkenin evlatları bu ülkenin dağlarında onların sığınaklarını ve barınaklarını imha edecekler. Siz hiç merak etmeyin. Bu konuda kararlı ve cesurdurlar. Tek istediğimiz onlar için dua."

Tek liste halinde gidilen seçimde ise Abdullah Akgül AK Parti Dernekpazarı İlçe Başkanı seçildi. Bakanlar Soylu ve Albayrak, daha sonra Ankara'ya dönmek üzere Trabzon Havalimanı'na hareket etti.

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