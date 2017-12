Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: “Bir Kere Adam Ol”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Ya siyasetin canına yanayım. Bir kere adam olun, bir kere "ben hata yaptım özür dilerim"...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Ya siyasetin canına yanayım. Bir kere adam olun, bir kere "ben hata yaptım özür dilerim" de" sözleriyle eleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Köşk ilçesinde 25 milyon liraya mal olan Recep Tayyip Erdoğan Meydanı, İlçe Kaymakamlığı ve Köşk Belediye Başkanlığı hizmet binaları ile çok katlı otoparkın toplu açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, açılışı yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Yatırımları makam ve koltuk için değil halka hizmet amacıyla yaptıklarını kaydeden Başkan Kılınç, "İlçemize kazandırdığımız Recep Tayyip Erdoğan Meydanı, İlçe Kaymakamlığı ve Köşk Belediye Başkanlığı hizmet binaları ile çok katlı otopark 25 milyon liraya mal oldu. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada "Halka hizmet, Hakka hizmettir" mantığıyla ilçemize zaman meftunu gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceğime söz veriyorum" dedi.

"Çatlasanız da, patlasanız da hedefimize yürüyoruz"

"Bereketli toprakların, bereketli insanlarının arasındayız. Bugün demokrasi şehidi Adnan Menderes'in memleketindeyiz" diyerek konuşmasına başlayan Bakan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlattı. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin dört bir tarafına kalıcı eserler kazandırıldığını belirten Soylu, "Siyaset hem fikri hem de söylemi üretmelidir. Siyaset kalıcı eserler bırakmalıdır. Lafı bol ama icraatı yok, iftirası, çamuru bol, milleti oyalamak için, hizmet ve hedeflerimizden alıkoymak için çelmesi bol olanlar var. 15 Temmuz'u yapanları ve arkasında olanları sormak istiyorum. Becerebildiniz mi, korkutabildiniz mi? Ayaklarımızın üzerine duruyoruz ve ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Allah'ın izniyle dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olacağız. Tüm çabalarınız boşa gitti, eliniz ayağınız birbirine dolandı. Türkiye'nin büyümesini kimse engelleyemeyecek. Bu milletin yakasından bir türlü düşmediler. Sevincimizi bir nebze olsun yaşamamızı istemediler. Bu Anadolu coğrafyasının dünyaya hakim olmasını istemediler. Buradan Aydın'dan, Efeler diyarından, Adnan Menderes'in memleketinden, Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe'nin memleketinden sesleniyorum; çatlasanız da patlasanız da 2023'e gidiyoruz, 2053'e de gidiyoruz, 2071'e gidiyoruz" diye konuştu.

"Bir kere adam ol"

Suriye'de yaşanan gerilimler üzerinden ana muhalefet partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"DEAŞ'ın patronu kimmiş, Amerika. Hiç kıvırmasın. Şimdi Amerika'da bir çadır mahkemesinde bir hainin ifadesi alınıyor. Ana muhalefet partisinin bu konuda hiç sesi çıkmıyor. Ey CHP'li kardeşlerim. İçinizde bir fitne tohumu var. Ne olur onu oradan uzaklaştırın. 15 Temmuz gecesi söylediklerimin arkasındayım. Biz bu memleketinin bu acıları bir daha yaşamasını istemiyoruz. Rahmetli Adnan Menderes'e yapılanların Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmasını istemiyoruz. Çıkıp, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na "Bankada parası var" dedi. Şerefliysen ya ispat et, ya da istifa et. Belgelerin hepsi fos çıktı. Geçen Salı "Kıyameti koparacak açıklama yapacağım" dedi, fos çıktı. Onlar bunlarla uğraşırken, şu an Türkiye kar kış demeden terörle mücadele ediyor. Şu an hepimiz Allah şahit orada olmak istiyoruz. Biz bugüne kadar bu coğrafyada kimseyi yalnız bırakmadık. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızla birlikte Batı Trakya'daydık. Mazlumiyetleri yüzlerindeydi ancak onurlu ve başları dik idi. Bu yüzden biz dik durmak zorundayız. Ey CHP'li kardeşlerim, içinizdekileri temizleyin ki, siyaset güçlensin. Ya siyasetin canına yanayım. Bir kere adam olun, bir kere "ben hata yaptım özür dilerim" de. Çamur atmadıkları kimse kalmadı. 15 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıyorlar ama bu millet O'nu ayakta tutuyor. Yapanın yanına kar kalmamalı, hep birlikte üzerine gitmeliyiz. Battal boy yolsuzluk yapıp, yanınıza kar kalmamalı. Ne oldu adalet yürüyüşünüze? Onlar kendi işlerini yapacaklar, biz milletimizle birlikte kendi istikametimizde yürüyeceğiz"

"Kayyum belediyeler esnafa olan borçları ödedi"

Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle ilgili değerlendirmede bulunan Soylu, "Belediyelere görevlendirme yaptık. 693 bin lira esnaf borcunu ödeyemedik. Paraları mı yoktu? Hayır, paraları silaha, genç kız ve erkeklerimizi kaldırdıkları Kandil'e gönderiyorlardı. O Kandil'in başına öyle bir iş açacağız ki göreceksiniz tüm yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Allah bizi bu aziz millete mahcup etmesin. Gayretimiz milletimiz içindir. Ertelenecek bir zamanımız ve işimiz yok. 2019 yılında yepyeni bir süreç başlatıyoruz. Kol kola ve omuz omuza gideceğimiz 2019'dan sonra daha hızlı atacağımız adımlarımızla geleceğe daha emin bakacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Köşk'te yapımı tamamlanan 4 projenin açılışı Bakan Soylu ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışa Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Hasan Karahan, Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.