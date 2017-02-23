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Bakan Soylu’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret

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Bakan Soylu’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 ili kapsayan Halk Oylaması Güvenliği Toplantısı için geldiği Erzurum'da Vali Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 ili kapsayan Halk Oylaması Güvenliği Toplantısı için geldiği Erzurum'da Vali Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile birlikte Vali Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Erzurum'da ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Vali Azizoğlu, "Bu gün Sayın Bakanımızın başkanlığında gerçekleştirildiğimiz Halk Oylaması Güvenliği Toplantısı ile halk oylaması öncesinde yapılacak çalışmalarımızı belirledik" dedi.

"Halk Oylaması İçin Gerekli Tüm Tedbirlerimizi Alıyoruz"

Vali Seyfettin Azizoğlu, "16 Nisan da yapılacak halk oylamasında İlimizde ve bölgemizde hiçbir sıkıntıya mahal vermeden güvenlik kuvvetlerimizin gayret ve çabaları ile tamamlayacağız. İlimizde geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları vardı. Erzurum bu büyük organizasyonu başarıyla tamamladı. İnşallah önümüzdeki halk oylaması sürecini de gerekli tüm tedbirleri alarak başarıyla tamamlayacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı Erzurum'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Halk Oylaması Güvenliği Toplantılarının sondan bir öncekini Erzurum'da gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Soylu şöyle konuştu:

"8 Valimiz, Emniyet Müdürlerimiz ve Jandarma Komutanlarımız ile yine bölgede ki

diğer komutanlarımızın katıldıkları bu güvenlik toplantılarının bugün sondan bir öncekini Erzurum'da gerçekleştirdik. Toplantıda, seçime yönelik milletimizin hür iradesiyle kendi tercihlerini sandığa yansıtmaları hususundaki güvenlik önlemlerimizin nasıl alınması lazım; hem geçmiş tecrübelerle hem de bu gün yeni bir takım gelişmelerin getirdiği anlayışlarla değerlendirdik."

"Erzurum, Eyof ile Dünyaya Olimpiyat Ev Sahipliği Nasıl Yapılır Bunu Gösterdi"

Erzurum'da düzenlenen 2017 EYOF'un başarıyla tamamlandığına da dikkat çeken Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Sizleri tebrik ediyorum. Yaptığınız özverili çalışmalar neticesinde başarılı bir EYOF Kış Olimpiyatları geçti. Bütün dünyaya Türkiye'nin nasıl bir olimpiyat ev sahipliği yaptığını bir kez daha gösterdiniz. Geçen günlerde Gençlik ve Spor Bakanımızla da bu olimpiyatların etkisini ve yapılış biçimindeki özeni hep beraber değerlendirdik. Allah'a şükürler olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde memleketimizde üretimin, huzurun, zenginliğin ve kardeşliğin daha ilerilerde olduğu günleri hep birlikte karşılayacağız. Büyük sorumluluklarımız var ve bu sorumlulukları da yerine getireceğiz. Erzurumlu vatandaşlarımıza da Türkiye'nin huzuru ve güveni konusunda ortaya koydukları destekten dolayı minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyorum."

Bakan Soylu’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret

Bakan Soylu’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret

Bakan Soylu’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret

Bakan Soylu’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret

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