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Bakan Soylu’nun Vefat Eden Amcası Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Bakan Soylu’nun Vefat Eden Amcası Son Yolculuğuna Uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaşamını yitiren amcası Neşat Soylu son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaşamını yitiren amcası Neşat Soylu son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri Bakan Soylu'nun kabul ettiği cenazeye yoğun katılım oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 82 yaşında hayatını kaybeden amcası Neşat Soylu, son yolculuğuna Fatih Camii'nde İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazıyla uğurlandı. Bakan Süleyman Soylu'nun taziyeleri kabul ettiği cenazeye siyaset, sanat ve spor camiasından yoğun katılım oldu. Cenazeye İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzel, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katılarak Bakan Soylu'ya taziyede bulundu.

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Neşat Soylu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

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