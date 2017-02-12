Bakan Soylu'yu Havza'ya davet etti

Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Havza Belediye Başkanı İkiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Havza'ya davet ederek, destek istedi

Antalya'da AK Parti Genel Merkezi'nce düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir süre görüşerek, referandum çalışmalarına destek vermesi için Havza’ya davet etti.

SOYLU HAVZA'YA GELCEK

Belediye Başkanı İkiz, toplantının ülkenin geleceğini ilgilendiren bir süreçte gerçekleştiğini belirterek, "İnşallah bu toplantı ülkemiz için hayırlara vesile olacak. Belediyecilik deneyimlerimizi arttırmak adına olumlu bir toplantı oldu. Toplantı arasında ise Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelme imkanı bulduk. Kendisini referandum çalışmalarında destek olması için Havza’ya davet ettik. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bu davetimizi kabul ederek, referandum çalışmalarında bizleri yalnız bırakmayacağını belirterek, ilçemize geleceğini beyan etti. İnşallah Bakanımızı Havza’da ağırlama imkanı bulacağız" dedi.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile diğer belediye başkanları fotoğraf çektirdi.