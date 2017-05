Bakan Süleyman Soylu Muhtarlarla Buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin büyümesini, zenginleşmesini, Türk medeniyetini dünyaya nakletmek istemesini engellemeye çalışanların olduğunu...

Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda muhtarlar toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de, Libya'da ve Yemen'de olan olayları takip ettiklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizler şu anda dünyada çok büyük değişimlerin yaşandığı bir kırılma dönemine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bunu hep beraber yaşıyoruz, bir taraftan güneyimiz de Irak'ta, Suriye'de olan olaylar, bir taraftan Libya'da, bir tarafta Fas'ta, bir taraftan Yemen'de, bir taraftan Mısır'da olan olayları hep beraber takip ediyoruz. Diğer taraftan DEAŞ'ın bir paraşüt gibi bu bölgeye nasıl indirildiğini, nasıl bir musibetle karşı karşıya kaldığımızı hep beraber görüyoruz. Ve yine takip ediyoruz ki birçok terör örgütü YPG ile DEAŞ ile FETÖ'sü ile KCK'sı ile PYD'si ile Türkiye'yi asli istikametinden uzaklaştırmaya çalışanların nasıl bir mücadele içerisinde olduklarını, Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin zenginleşmesini, Türkiye'nin medeniyetini Dünya'ya nakletmek istemesini engelleme çağrılarına hep birlikte şahit oluyor ve görüyoruz" dedi.

Batı'da gelişen İslamofobi ve Türkofobiyle Türkiye'nin gelişmesini engellemeye çalıştıklarını söyleyen Soylu, "Bütün bunları yaşıyoruz. Ama bilmenizi isterim ki, bunları sadece bu dönemde yaşamadık. Bu dünya kurulduğundan itibaren bu Anadolu coğrafyasını teslim almak isteyenler hiç boş durmadılar. Ama Anadolu coğrafyası ve bu coğrafyanın güzel insanları, bu coğrafyanın içerisinde buna ait her zaman bir cevap verdiler. Hep yıkmaya çalıştılar, bu coğrafyada hep yapmaya çalıştı. Onlar hep insanlığı cezalandırmaya çalıştılar, bu coğrafya da hep insanlığa el uzatmaya onu kurtarmaya çalıştı. Bunu hep gördük hep yaşadık Kars'ın her santimetre karesi de buna şahittir. Eserleri ile şahittir, tarihi ile medeniyeti ile şahittir ve Anadolu'nun her noktası da buna apaçık bir şekilde şahittir. Bakınız güzel Cumhuriyetimiz kurulduğu günden itibaren bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İmar mücadelesi, gelişme mücadelesi, kalkınma mücadelesi, kardeşlik mücadelesi ve dünyaya sözü olan bir toplumun bir milletin mücadelesini hep birlikte gerçekleştiriyoruz ve ifade etmek isterim ki 21. asrın başından itibaren kıymetli liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bayraktarlığını yaptığı bu büyük mücadeleyi de millet olarak bu topraklar da hep birlikte gerçekleştirmeye ve yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu çok açıktır, şu da çok nettir, onlar bizim gelişmemizi, kalkınmamızı, büyümemizi istemeyecektir. Bizi türlü türlü meselelerle kusurlu bulacaklar, suçlayacaklar, terör örgütleriyle ayağımızı bağlamaya çalışacaklar ama bizler de gelişmeyi, zenginliği, kalkınmayı, bu memleketin içerisinde gerçekleştirmek için reformlarımızı ve yeniliklerimizi değişimimizi ortaya koyacağız. Onların yapacakları belli bizimde yapacaklarımız belli, onlar bugün bize hareket edemez bir kabiliyete taşımak istediler. Bizim özellikle modern İpek Yolu'nu yeniden inşa ve ihya edilmesini istemediler. Ama biz bugün bunu gerçekleştirdik. En önemli örneklerinden bir tanesi de buradan Tiflis ve Bakü'ye uzanan demir yoludur. En önemli örneklerinden bir tanesi sadece bu değil, Avrasya Tünelidir. En önemli örneklerinden bir tanesi bu ülke de sizin de evladınız olan ve bugün o bakanlığı başarılı bir şekilde gerçekleştiren benim de kabine arkadaşım olan değerli Ahmet Arslan beyefendinin yürüttüğü Ulaştırma Bakanlığının yaklaşık birinci asrın başından itibaren bu ülkeye kazandırdıkları ve bu ülkeye sağladıklarıdır. Biz ne yaptığımızı biliyoruz hangi adımı attığımızı da biliyoruz. Ülkemizin hangi amaçta olduğunu hangi yanlardan daha güçlendirilmek zorunda olduğunu ve nereye tedbir alınması gerektiğini de biliyoruz. Bu topraklarda milletimizin bize neler sağladığını hangi tedbirleri alacağımızı ve etrafımızdaki coğrafyada yaşayan millete hangi elimizi uzatacağımızı da on yıllardır, yüz yıllardır, bu coğrafyada bilen bir anlayışın sahipleriyiz. Onlar bir taraftan Çanakkale'de yapacağımız köprünün de yapılmamasını istiyorlar. Onlar Marmaray'ın ne anlama geldiğini biliyorlar. Onlar bölünmüş yolların ne almana geldiğini biliyorlar. Onlar 780 bin kilometre karede, bu coğrafyada bizim hangi adımı attığımızı, huzurun, istikrarın, kalkınmanın, yatırımın, kardeşliğin ve geleceğin nasıl imar edilebileceğini tarafımca biliyorlar. İstedikleri şu fukara bir ülke, istedikleri şu bölgelere arasındaki gelişmişlik farklarının dolarca açık olduğu bir ülkenin, her zaman birbiriyle olan çatışmasının devam ettiği bir ülkenin ve bir millettin, bu ülkede ve bu topraklarda devam etmesidir. Onların istediği açıktır. Bir taraftan bu coğrafyanın şu anda enerji diye birleşen batıya ve Avrupa'ya ancak güvenilir bir enerji getirme kaynağı olduğunu ve bu yolda bir güvenlik yol bulamayacaklarını biliyoruz. Onun için bir taraftan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattında mavi akım ve yine bu topraklarda önemli bir kazanım ortaya koyacağına inandığımız TANAP'a kadar Türkiye ne yaptığını, hangi adımı attığını bilmektedir. Avantajlarımızı biliyoruz. Ve yine önemli bir avantajımız daha var. Oda bizim inan kaynağımızdır. Doğumuzda nitelik, Batımızdan da nicelik yani yaş olarak üstün olan genç olan daha dayanıklı olan, yarına hazır olan ve bizim hazırlamak mecburiyetinde genç insan kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, toplantı çıkışında Polis Merkezi'nde görevli polisleri ziyaret etti. Soylu buradan AK Parti İl Başkanlığına geçti.