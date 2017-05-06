Bakan Tüfenkci Akçadağ İlçesini Ziyaret Etti

16 Nisan sonrası ilçelere teşekkür ziyareti gerçekleştiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin son durağı Akçadağ ilçesi oldu.

16 Nisan sonrası ilçelere teşekkür ziyareti gerçekleştiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin son durağı Akçadağ ilçesi oldu.

Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Akçadağ ilçesini ziyaret eden Bakan Tüfenkci burada ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeniden üye olmasına değinerek "İnşallah 21 Mayıs'ta da yine sizlerin takdiri ve isteği doğrultusunda kaptanlığa geçecek ve bu gemiyi yine yüzdürecek ve gerçek anlamda da Türkiye'yi hep beraber şaha kaldıracağız. Bizler sizlere her daim hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bunu yaparken de ne kendi şahsımızda bir keramet arıyoruz ne bir başkasında arıyoruz. Biz kerameti bu milletten biliyoruz." Diye konuştu.

16 Nisan'da Akçadağlıların halk oylamasına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tüfenkci, ülke ekonomisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Darbe girişimi ve bir çok olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin 2017 yılına güçlü bir şekilde girdiğini belirten Tüfenkci, "İhracatımız artmaya başladı, üretimimiz artmaya başladı. Burada bir not olarak da ifade edeyim; İnşallah sene sonu itibarıyla, enflasyonu Türkiye'de tekrar tek haneli rakam haline getireceğiz, işsizliği tek haneli rakama getireceğiz ve Türkiye'yi çok daha güçlü şekilde 2018 yılına taşıyacağız" dedi.

Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra Akçadağ Belediyesini ve esnafları ziyaret ettiler.