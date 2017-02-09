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Bakan Tüfenkci: "Artık Söz De Karar Da Milletin"

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Bakan Tüfenkci: "Artık Söz De Karar Da Milletin"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliği paketi ve referandum süreci ile ilgili olarak bundan sonra sözün de, kararın da milletin...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliği paketi ve referandum süreci ile ilgili olarak bundan sonra sözün de, kararın da milletin olduğunu belirterek, "Milletimizin kararı tecelli edecek ve ben inanıyorum ki milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru kararı verecek" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Bakan Tüfenkci, Valilik ziyaretinin ardından bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni" programına katıldı. Bakan Tüfenkci, daha sonra partisinin Konya İl Başkanlığına geçti. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Konya'nın Anadolu'nun öncü şehirlerinden olduğunu söyledi. Mecliste yoğun anayasa görüşmelerinden sonra başbakanın önderliğinde kayıp yaşamadan milletin önüne ülke için çok önemli olan anayasa değişikliğini getirebildiklerini belirten Bakan Tüfenkci, "Tabii Mecliste sizlerin de izlediği gibi muhalefetin, özellikle CHP'nin HDP ile birlikte hareket ederek türlü ve akıl almaz şekilde Meclisi engellemeye çalışması. Buna yönelik tavırlarına rağmen Mecliste bulunan arkadaşlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleriyle beraber, ki biliyorsunuz bu anayasa iki partinin ortak teklifi olarak kabul edilmiş ve milletin önüne gelmişti, dolayısıyla onların engellemelerine rağmen iki partinin desteğiyle kayıpsız şekilde milletin önüne geldi. Cumhurbaşkanımızın onayından sonra da artık referandum tarihi de netleşecek. Ve akabinde de yoğun şekilde yeni anayasa Türkiye'ye neler getirecek, nasıl istikrarı sağlayacak, bundan sonraki Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirme yönünden cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl etkin bir şeklide işleyeceğini, milletimizle, halkımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Artık söz de, karar da milletin"

Bundan sonra sözün de, kararın da milletin olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Milletimizin kararı tecelli edecek ve ben inanıyorum ki milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru kararı verecek. AK Parti olarak biz hiçbir zaman millete gitmekten, milletin hakemliğine başvurmaktan çekinmedik. Ne zaman başımız dara düşse biz çıkış yolu olarak hiçbir yolu denemedik, sadece ve sadece millete inandık, millete güvendik ve milletin hakemliğinin en iyi hakemlik olduğuna inanarak millete gittik. Ve millet de bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Gerek yerel seçimlerde, gerek genel seçimlerde, gerekse bundan önceki referandumlarda biz milletin hakemliğini kabul ettik. Bundan sonra da milletin vereceği kararın başımızın üstünde yeri var" şeklinde konuştu.

"Bu sistem tarihi bir fırsat"

Bakan Tüfenkci, "Anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sisteminin esasında Türkiye'nin 50 yıldır konuştuğu ve özlemini duyduğu bir sistem ve dolayısıyla özellikle Türkiye'de güven ve istikrar ortamını kalıcı hale getirmek, kalkınmamıza ivme kazandırmak için bu sistem tarihi bir fırsat. Bu sistem Türkiye'nin etkili ve seri icraatları gerçekleştirmesi ve dev hamleleri hayata geçirmesi için olmazsa olmaz mahiyettedir" dedi.

Açıklamanın ardından AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye hediye takdim edildi.

Bakan Tüfenkci: "Artık Söz De Karar Da Milletin"

Bakan Tüfenkci: "Artık Söz De Karar Da Milletin"

Bakan Tüfenkci: "Artık Söz De Karar Da Milletin"

Bakan Tüfenkci: "Artık Söz De Karar Da Milletin"

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