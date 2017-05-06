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Bakan Tüfenkci: "Bu Kredi Kuruluşlarını Artık Kimse Ciddiye Almıyor"

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Bakan Tüfenkci: "Bu Kredi Kuruluşlarını Artık Kimse Ciddiye Almıyor"
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından açıklanan Türkiye'nin kredi notunu değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından açıklanan Türkiye'nin kredi notunu değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu kredi kuruluşlarını artık kimse ciddiye almıyor" dedi.

S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunu "negatif" olarak açıklamasını değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Siz bakmayın bugün S&P Türkiye'nin notunu negatif olarak açıklamış. Biz nice notları gördük" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Türkiye üzerinden bu tip derecelendirme kuruluşlarıyla bir baskı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Tüfenkci, "Türkiye'ye yatırım ve para girişlerini önlenmeye çalışsalar da Türkiye'nin reel dinamiklerini bilen yatırımcılar, yatırım yapmaya devam ettiler. Netice itibarıyla baktığımızda da bu kredi kuruluşlarını artık kimse de ciddiye almıyor. Türkiye yakalamış olduğu performanslarla sürekli bu kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtmış ve utandırmıştır. Biz sizlerin desteğiyle inşallah büyümeye devam edeceğiz" dedi.

16 Nisan halk oylamasından sonra piyasaların normalleşme sürecine girdiğini kaydeden Tüfenkci, Türkiye'nin gelecek hedeflerine daha kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğini söyledi. Dolardaki düşüşün ve yatırım ortamlarındaki olumlu havanın, iyileşme noktasındaki göstergeler olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Allah'a hamdolsun dış ticaretimizde küresel görünümden farklı olarak olumlu bir görünüm çıkıyor. İhracatımız 2017 yılında da artmaya devam etmekte ve biz Türkiye olarak bu yıla güçlü bir başlangıç yapmış durumdayız. Mart ayında ihracatımız yüzde 13,6 artarken, ithalatımız yüzde 6,9 arttı. Nisan ayında bakanlığımız verilerine göre ihracatımız yüzde 7,4 artarken, ithalatımız ise yüzde 9,6 oranında artış göstermiştir. Yıllık dış ticaret açığımız ise nisan ayında yüzde 3,9 oranında iyileşerek 57,1 milyar dolara gerilemiştir" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci: "Bu Kredi Kuruluşlarını Artık Kimse Ciddiye Almıyor"

Bakan Tüfenkci: "Bu Kredi Kuruluşlarını Artık Kimse Ciddiye Almıyor"

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