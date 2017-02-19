  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Bakan Tüfenkci: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İle İstikrar Ve Güveni Kalıcı Hale Getireceğiz”

» »
Bakan Tüfenkci: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İle İstikrar Ve Güveni Kalıcı Hale Getireceğiz”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile istikrar ve güveni kalıcı hale getireceklerini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile istikrar ve güveni kalıcı hale getireceklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya gelmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin Türkiye'yi her alanda 3-4 kat büyüttüğünü ifade etti. Büyük değişimleri büyük liderlerin yaptığını aktaran Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'de sessiz devrim yaptığını belirtti. Malatya'nın kendi kaderini AK Parti'nin kaderiyle eşitlediğini kaydeden Tüfenkci, "Malatya, Türkiye'nin omurga illerinden biridir. Malatya her zaman sağduyudan yana oldu, Malatya her zaman haklıdan ve mazlumdan yana oldu. 2016 yılında ülkemiz her yönde tehditlerle karşı karşıya kalmasına rağmen şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde almış olduğumuz kararlar ile 2017'ye güçlü bir şekilde başladık" diye konuştu.

Ticaretin istikrar ve güven üzerine kurulu olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile istikrar ve güveni kalıcı hale getireceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak ilk günden beri Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, her zaman Hakk'ın ve halkın rızasını gözettiklerini söyledi.

"Malatya tabi ki evet diyecek'"

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Malatya'nın dimdik durarak alçaklara geçit vermediğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, "28 Şubatlara, 15 Temmuzlara geçit vermeyen Malatya tabi ki ülkemizin istikrar ve geleceği için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" diyecektir. Bunun için Malatya olarak gece gündüz demeden çalışmaya, en yüksek oy oranını Malatya'dan çıkarmaya söz veriyoruz. Bütün Türkiye'ye haykırıyoruz; Malatya olarak biz istikrardan yana, huzurdan ve güvenden yana olduk. Biz, milli birlik ve beraberlikten yana olduk, bunun için de her zaman cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyoruz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu Kktc’ye Çalışma Ziyaretinde Bulunacak19 Şubat 2017 Pazar 10:53
  • Bakan Elvan; "Anayasal Düzenlemenin Ardından Türkiye Şahlanacak"18 Şubat 2017 Cumartesi 23:53
  • Bakan Özlü: "Türkiye’nin Esas Açığı Teknoloji Açığıdır”18 Şubat 2017 Cumartesi 20:53
  • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke’de Nikah Şahidi Oldu18 Şubat 2017 Cumartesi 20:43
  • Deniz Baykal: “Sakın Ha Tapuyu Kaptırmayın"18 Şubat 2017 Cumartesi 19:38
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kılavuzu Karga Olanın, Bir Şey Demiyorum”18 Şubat 2017 Cumartesi 18:48
  • Bakan Özlü’den "Evet" Demek İçin İki Neden18 Şubat 2017 Cumartesi 18:43
  • Elvan: “Bizim Birliğe, Dayanışmaya, Kaynaşmaya İhtiyacımız Var”18 Şubat 2017 Cumartesi 18:33
  • Eski Tbmm Başkanı Mehmet Ali Şahin:18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Bakan Ağbal’dan Sandık Görevlilerine ’Güleryüz’ Talimatı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti