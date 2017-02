Bakan Tüfenkci: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İle İstikrar Ve Güveni Kalıcı Hale Getireceğiz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile istikrar ve güveni kalıcı hale getireceklerini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile istikrar ve güveni kalıcı hale getireceklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya gelmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin Türkiye'yi her alanda 3-4 kat büyüttüğünü ifade etti. Büyük değişimleri büyük liderlerin yaptığını aktaran Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'de sessiz devrim yaptığını belirtti. Malatya'nın kendi kaderini AK Parti'nin kaderiyle eşitlediğini kaydeden Tüfenkci, "Malatya, Türkiye'nin omurga illerinden biridir. Malatya her zaman sağduyudan yana oldu, Malatya her zaman haklıdan ve mazlumdan yana oldu. 2016 yılında ülkemiz her yönde tehditlerle karşı karşıya kalmasına rağmen şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde almış olduğumuz kararlar ile 2017'ye güçlü bir şekilde başladık" diye konuştu.

Ticaretin istikrar ve güven üzerine kurulu olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile istikrar ve güveni kalıcı hale getireceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak ilk günden beri Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, her zaman Hakk'ın ve halkın rızasını gözettiklerini söyledi.

"Malatya tabi ki evet diyecek'"

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Malatya'nın dimdik durarak alçaklara geçit vermediğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, "28 Şubatlara, 15 Temmuzlara geçit vermeyen Malatya tabi ki ülkemizin istikrar ve geleceği için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" diyecektir. Bunun için Malatya olarak gece gündüz demeden çalışmaya, en yüksek oy oranını Malatya'dan çıkarmaya söz veriyoruz. Bütün Türkiye'ye haykırıyoruz; Malatya olarak biz istikrardan yana, huzurdan ve güvenden yana olduk. Biz, milli birlik ve beraberlikten yana olduk, bunun için de her zaman cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" diyoruz" şeklinde konuştu.