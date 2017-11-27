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Bakan Tüfenkci: "Esnafımızı Büyütüp Tüccar, Tüccarımızı Büyütüp Sanayici, Sanayicimizi Büyütüp İhracatçı Yapacağız”

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Bakan Tüfenkci: "Esnafımızı Büyütüp Tüccar, Tüccarımızı Büyütüp Sanayici, Sanayicimizi Büyütüp İhracatçı Yapacağız”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarımızı büyütüp sanayici, sanayicimizi büyütüp ihracatçı yapacağız"...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarımızı büyütüp sanayici, sanayicimizi büyütüp ihracatçı yapacağız" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2017 Ankara'nın Enleri Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Törende yaptığı konuşmada Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Ankara'nın girişimcisiyle, sanayicisiyle, tüccarı, esnafıyla, üniversiteleriyle öncü sektörlerin yer aldığı üreten bir şehir olduğunu belirterek, "Ankara İstiklal Mücadelemizin de merkezlerinden biridir. Bu açıdan bakınca Ankara savaş meydanlarında kurulan bir başkenttir. Bu özelliğiyle inancın, mücadelenin yeniden doğuşun ve umudun başkentidir. Alçak darbe girişiminde Ankara'nın bu özelliği bir kez daha şahlandı Ankara 15 Temmuz gecesi destan yazdı. Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve güvenle esnafımız, tüccarımız, meydanlara inerek demokrasimize, vatanımıza sahip çıkmıştır. 16 Temmuz'dan itibarende kepenklerini işyerlerini açarak ekonomimize sahip çıkmıştır. Bunun için esnaf ve ticaret erbabına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanım sizin liderliğinizde AK Parti hükümetleri Türkiye'yi her alanda en az 3 kat büyüttü"

Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanım sizin liderliğinizde AK Parti hükümetleri Türkiye'yi her alanda en az 3 kat büyüttü. Esnafımız eskiden yüzde 47'lere varan faizlerle kredi kullanırdı esnaf bu kredileri bugün yüzde 4-5'lerle kullanıyor. Küçük esnafımız faizsiz kredilerle destekleniyorsa, finansmana erişimi kolaylaştırıyorsak bunda sizin liderliğinizde yakalanan ekonomik istikrarın büyük bir rolü vardır. AK Parti hükümetleri olarak bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz. Esnafımız ticaret erbabımız Gezi Parkı olaylarından başlayarak 17-25 Aralık emniyet yargı darbesine, Kobani olayları en son hain darbe girişimine kadar ekonomimiz ve Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında. 16 Nisan anayasa değişikliğinin ülkemizde bir daha böyle oyunlar oynanmaması ülkemizin istikrarı ve birliği için olduğunu görerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" dedi. İnşallah 2019 yılında da istikrardan, güvenden tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletten yana tavır koyacaktır."

"Esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarımızı büyütüp sanayici, sanayicimizi büyütüp ihracatçı yapacağız"

Esnaf ve ticaret erbabıyla sürekli istişare içinde olduklarını söyleyen Bakan Tüfenkci, "Onların önünü ve yolunu açmak için çalışıyoruz. İşlerini kolaylaştırmak için birçok uygulamayı, düzenlemeyi ve desteği hayata geçirdik. Esnafımız, tacirimiz bu toplumun omurgasıdır. Esnafımız tacirimiz bugüne kadar hep huzurdan, sağduyudan yana olmuştur, yarın da olacaktır. Bizde onların yanında olacağız. Sizin liderliğinizde esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarımızı büyütüp sanayici, sanayicimizi büyütüp ihracatçı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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