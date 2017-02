Bakan Tüfenkci, Hemşehrileri İle Buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katılan Malatyalı hemşehrileri ile...

AK Parti Malatya Milletvekilleri ve İl Teşkilatıyla Bakanlık merkez binada bir araya gelen Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya Mitingi'nde görülen coşkudan dolayı, il, ilçe, mahalle temsilcilerine teşekkür etti ve "Malatya meydanındaki coşkuyu bugün Ankara Arena Spor Salonu'na taşıdınız. Salonda yankılanan coşkunuz karşısında 16 Nisan Referandumu için heyecanım arttı. İnanıyorum ki, Malatya Teşkilatımız meydanlarda ve salonlarda gösterdiği bu coşkuyu sandığa da taşıyacak ve sonuçta Malatya en başarılı iller arasında olacaktır" dedi. 16 Nisan Referandumunun Türkiye'nin ve gelecek nesiller için önemini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Önümüzde bir süreç var bu sürecin ne kadar önemli olduğunu her bir kardeşim bizlerden daha iyi biliyor. Türkiye'nin geleceği ile ilgili, bekası ile ilgili Türkiye'nin yönetim sistemi ile ilgili bir oylamayı hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Burada esasında çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin oylayacağız. Birilerinin aksine biz gençlerimize güveniyoruz. Ben inanıyorum ki bu anayasa değişikliğine en fazla gençler sahip çıkacak. 18 yaşındaki gençlerimizin önünün açan bu düzenlemeli biz daha önceleri de AK Parti olarak gerçekleştirmek istedik ama o gün ancak seçme yaşını 18'e indirebildik, şimdi ise bunu tamamlıyoruz seçilme yaşını da 18'e indiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Başbakan Binali Yıldırım'ın tanıtım toplantısında anayasa değişikliğine ilişkin maddeleri tek tek anlattığına dikkat çekerek "Sizler de her gittiğiniz yerde her uğradığınız evde, her gittiğiniz kahvehanede anlatacağınızdan eminim. Zaten sizler tecrübeli ve başarı bir teşkilatsınız. İnşallah Rabbim sizleri utandırmaz Malatya her zaman olduğu gibi yine Reisinin yanında dimdik ayakta durup yine en büyük desteği Malatya verir" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'da Bakan Tüfenkci'ye şükranlarını sundu.

Malatya heyeti daha sonra Bakan Tüfenkci ile hatıra fotoğrafı çektirerek ayrıldı.