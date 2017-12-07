Bakan Tüfenkci: "İslam Ülkeleri Samimilerse Silah Anlaşmalarını Gözden Geçirsinler"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına ilişkin, "Alınan...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına ilişkin, "Alınan karar tek yönlü ve yanlıdır, Türkiye tarafından yok hükmündedir. Bu konuda tepki gösteren İslam ülkeleri samimilerse yapılan silah anlaşmalarını tekrardan gözden geçirebilirler, bu konuyu bir ön şart olarak ileri sürüp askıya da alabilirler" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ATO Congresium'da gerçekleştirilen 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı. Fuarda kooperatiflere verilen desteklerden bahseden Bakan Tüfenkci, bu kapsamda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Tüfenkci, açılış konuşmalarının ardından fuarda yer alan stantları gezerek, basın mensuplarıyla bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olduğunu ve Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin de Kudüs'e taşınacağını ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, alınan kararın tek taraflı ve yanlı bir karar olduğunu söyledi. Kararın Orta Doğu'ya saatli bir bomba gibi düştüğünü ve zamanlaması bakımından da Orta Doğu'daki sıkıntılara yeni bir sıkıntı eklediğini belirten Tüfenci, "Bizim açımızdan ve aslında dünya açısından bu karar yok hükmünde, tek taraflı alınan bir karar. Kudüs'ün Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu izah etmeye gerek yok. Sadece Müslümanlar için değil bütün semavi dinler için de Kudüs önemli ve insanlığın ortak malı. Kudüs'ü tek taraflı ve yanlı olarak alınan bir kararla tartışmalı ve sıkıntının kaynağı haline getirmek insanlığa yapılmış bir ayıptır. İnanıyorum ki insanlık bu sıkıntıları da atlatır ve bu karar ABD'nin tek taraflı almış olduğu bir karar olarak tarihte yerini alır. Türkiye için bu karar yok hükmünde, gerek İİT, gerek Arap Ligi'nde bu sıkıntıyı dile getirerek farkındalığı oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, "Bu konuda tepki gösteren İslam ülkeleri samimilerse yapılan silah anlaşmalarını tekrardan gözden geçirebilirler, bu konuyu bir ön şart olarak ileri sürüp askıya da alabilirler" dedi.

Kılıçdaroğlu tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basına yönelik eleştirilerine ilişkin soru üzerine Tüfenkci, "Ana muhalefetin hain darbe girişimini yapan FETÖ'ye yönelik onların propagandasını yapan, onların kurduğu basın yayın organlarına karşı söylediklerini hatırlayın. Samanyolu TV, Zaman Gazetesi gibi sözlerini hatırlayın, şimdi basın mensuplarına karşı hayrete düşürecek, akıl tutulması denilebilecek şekilde beyanlarda bulunması. Mikrofonları nerelere asacağına kadar nezaketi aşan yakışıksız ifadeleri ortaya atanların o günkü tavırlarını gördüğümüzde bunun nereden kaynaklandığını görüyoruz. Herkes işini yapmalı" diye konuştu.

"Saadet zinciri" uyarısı

Bakan Tüfenkci, son dönemde sanal çiftlik oyunlarıyla gündeme gelen ve saadet zinciri olarak bilinen piramit sistemlerin vatandaşların mağdur olmasına yol açtığını ve bu konuda yoğun şikayet aldıklarını açıkladı. Ortada bir hizmet alım satımı olmadığını ifade eden Tüfenkci, "Bir kumar mantığı içerisinde işlerini yürüten birkaç kişinin kazandığı ama büyük kesimlerin kaybettiği bir sistem. Bu konuda arkadaşlarımız çalışma başlattılar, suç duyurularında bulundular. Yasaların bize vermiş olduğu yetkilerle kapatmalara kadar yaptırımlar uygulanacak" açıklamasında bulundu.