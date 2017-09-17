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Bakan Tüfenkci: “Kadınlarımızın Çalışma Koşullarını İyileştirmek Zorundayız”

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Bakan Tüfenkci: “Kadınlarımızın Çalışma Koşullarını İyileştirmek Zorundayız”
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya İl Temsilciliği ziyaretinde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kadınlarımızın çalışma...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya İl Temsilciliği ziyaretinde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kadınlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek zorundayız" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, KADEM Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, KADEM'in kadınlara değer verdiğini ve kadınlara destek olduğunu ifade ederek, "Bizler de kadınların iş ve yaşam dengesini sağlaması, kadının ekonomik bağımsızlığa erişmesi, kadınlarımızın kendi işini kurabilmesi ve mesleklerinde öne çıkması noktasında KADEM gibi ortak paydaşlarımızla hareket ediyoruz ve çalışıyoruz" dedi. Bakan Tüfenci, kadınların istihdamını arttırmayı planladıklarını aktararak, "Biz istidamın Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği ile beraber önemli bir istihdam başarısı elde ettik. En son açıklanan işsizlik rakamı 10.2, bizim hedefimiz bunu daha da aşağılara çekmek. Türkiye'de her yıl 900 bin kişiye iş sağlamak zorundayız, bu rakamın büyük bir kısmını da kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla kadınlarımıza hem iş başvurularında fırsat eşitliği sağlamak hem de kadınlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek zorundayız. Bu noktada kadın istihdamı sağlayan işverenlerimize destek veriyoruz. Ayrıca kendi işini kuran kadın girişimcilerimize de birçok destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

KADEM Malatya Temsilcisi Prof. Dr. Birgül Cumurcu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KADEM hakkında bilgiler verdi.

Kadınları desteklemek adına bir takım eğitimler ve etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Cumurcu, "Mağdur olan kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle genç kadınlarımıza büyük destekler veriyoruz ve onların haklarını korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci'ye ziyarette, eşi Esra Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat eşlik etti.

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