Bakan Tüfenkci Muhtarlarla Buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Doğanşehir ilçesi muhtarları ile bir araya geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Doğanşehir ilçesi muhtarları ile bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci, ilk olarak Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet binasına geçerek Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Tüfenkci, daha sonra Battalgazi Belediye Meclis salonunda Doğanşehir ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Milletvekili Mustafa Şahin, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'da katıldı.