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Bakan Tüfenkci Öncüpınar Sınır Kapısında İncelemelerde Bulundu

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Bakan Tüfenkci Öncüpınar Sınır Kapısında İncelemelerde Bulundu
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci beraberinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ve beraberindeki heyet ile Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'ye önemli sınır kapılarından biri olan Öncüpınar'a geldiklerini ifade ederek, "Öncelikle Öncüpınar Sınır Kapısı'nı moderniz ediyoruz. Projeleri bitti, inşallah, yeniden revize ederek ihale ederek, hem kapasitesini hem de hizmet alanını, aynı zamanda hizmet şartlarını da iyileştirmek istiyoruz. Suriye'deki gelişmelere paralel olarak, Türkiye Suriye'deki ticaretin gelişmesini Kilis ve Gaziantep'teki ve Güneydoğu Anadolu'da Türkiye'deki işadamlarını daha rahat, ihracat yapmaları noktasında rantabl bir kapı haline getirmek istiyoruz. Kilis'le entegre bir yapı içerisinde Kilisli esnaf kardeşlerimiz ve esnafımızın kazanacağı, bir duruma getirelim" dedi.

Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim ne derse desin Türkiye ekonomisini oyunlar oynamaya çalışırsa çalışsın, biz Türk girişimcisine Türk insanına güveniyoruz. Türkiye'ye güvenerek, üretim yapan, hiçbir kimseyi de Türkiye, mahcup etmedi, bundan sonrada mahcup etmeyecek. Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye'de misafir ederken, hemde biz orada güvenliği sağlayarak, hem oranın güvenliği sağladığımız bölgelerdeki alt yapıları, sağlamlaştırarak, oluştururken, bir yandan da iki ülkenin bu bölgelerdeki ticaretinde canlanmasını istiyoruz."

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