Bakan Tüfenkci Sivil Toplum Kuruluşları İle Bir Araya Geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Kardeşlik Platformunun konuğu olarak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Kardeşlik Platformunun konuğu olarak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen buluşmaya Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Malatya Valisi Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTB Başkanı Gürsel Özbey, MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Hüseyin Kalan ile Kardeşlik Platformunun üyesi olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasının ardından söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya'nın sosyal birçok problemini gündemine alıp tartışan Kardeşlik Platformunun önemli bir yapı olduğunu ifade etti.

İnönü Üniversitesi hakkında da konuklara yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kızılay, "Benim dönemimde üniversitemiz insan kaynağı ile organizasyon kabiliyeti ile bilgi ve imkanları ile şehrimize ve insanlarımıza çok yakın duracağız. Çok yakın durmanın araçları da sivil toplum kuruluşları ile güçlü bir iletişim kurmaktır" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'de konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma değinerek "Biz millete güvendik ve verdikleri karara hep güvendik. Dolayısıyla yeni bir Anaysa değişikliğini önünüze getirebilmek için gerçekten milletvekillerimizle birlikte mecliste çok ciddi bir mücadele verdik. Hatırlayın kürsüleri işgal edenler, kendilerini kelepçeleyenler, ısıranlar, AK Parti ve MHP'de tavizler bekleyenler netice itibariyle yanıldıklarını anladılar ve milletin huzuruna biz bu Anayasa değişikliğini getirdik" ifadelerine yer verdi.

Millete inanmayan ve güvenmeyenlerin komisyonda dahil olmak üzere meclisin her safhasında engellemeler yaptıklarını kaydeden Tüfenkci, "Biz bu değişikliği Anayasa mahkemesine götüreceğiz diyenler karar milletin önüne geldiğinde Allah'tan bu alışkanlıklarından vazgeçtiler. Anayasa Mahkemesine götürmediler" dedi.

Referandum ile halkın onayına sunulacak olan Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, terör örgütlerinin de "Hayır" cephesinde olduğunu hatırlattı. "Hayır" diyenleri vatan haini görmediklerinin altını çizen Tüfenkci, "Ama kimin yanında durduklarını görmeleri lazım, kiminle yol arkadaşlığı yapıldığının bilinmesi lazım. Ve neticede kullanılacak Evet ve Hayır oylarının hangi yola çıkacağının çok iyi görmemiz lazım" diye konuştu.