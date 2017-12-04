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Bakan Tüfenkci: “Stk’larla Bir Araya Gelip Görüş Alışverişinde Bulunmaya Önem Veriyoruz”

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Bakan Tüfenkci: “Stk’larla Bir Araya Gelip Görüş Alışverişinde Bulunmaya Önem Veriyoruz”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gerek Malatya'da, gerekse de ülkemizin farklı kentlerine ziyaretlerimizde STK'larla bir araya gelip görüş alışverişinde...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gerek Malatya'da, gerekse de ülkemizin farklı kentlerine ziyaretlerimizde STK'larla bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmaya önem veriyoruz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleşen "Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantıları" kapsamında Eğitim Bir-Sen Malatya Şube yönetimi ile bir araya geldi. Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi toplantı salonundaki toplantıya Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat, "Sivil toplum kuruluşlarımız faaliyetlerin yanı sıra bilgi ve birikimlerini şehrinin ve ülkesinin hizmetine sunan iç dinamiklerimizdir. Farklı düşünce ve tespitlerinden sürekli istifade ettiğimiz STK'lar ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişi yapmaktayız. Bu kapsamda Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa düzenlediğimiz "Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantıları" kapsamında kentimizdeki kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek fikir alışverişi yaparak, ilçemizdeki hizmetler hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Gerek yerel yönetimlerin, gerekse de kurum ve kuruluşlarımızın proje ve yatırımlarının hayata geçmesi noktasında büyük destekler veren Bakanımıza isteklerimizi iletebiliyoruz" dedi.

Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesinin yaptığı çalışmalar ile kentte devam eden diğer çalışmalar üzerine düşüncelerini paylaşan Şube Başkanı Kerem Yıldırım ise, "Bakanımızın iştirakleriyle gerçekleşen bu toplantı ile ülkemizdeki ve şehrimizdeki gelişmeler hakkında bilgilendik, düşüncelerimizi paylaştık. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci de, sivil toplum kuruluşlarının halkın talebinin yönetime iletilmesinde en önemli araçlardan biri olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve hedeflerine ulaşması noktasında istişareye büyük önem veriyoruz. Yerel yönetimlerimizin de STK'larla sürekli diyalog içerisinde olmaları ülkemizin gelişmesi için önemlidir. Gerek Malatya'da, gerekse de ülkemizin farklı kentlerine ziyaretlerimizde STK'larla bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmaya önem veriyoruz" diye konuştu.

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