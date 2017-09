Bakan Tüfenkci: "Türkiye’yi Her Alanda Büyüttük"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "15 yılda Türkiye'yi her alanda en az üç kat büyüttük" dedi.

AK Parti'nin Arguvan ve Arapgir İlçe Kongreleri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kongrelerde konuşan Bakan Tüfenkci, 15 yılda Türkiye'yi her alanda en az üç kat büyüttüklerini belirterek, "Büyütürken de bir yandan Türkiye'ye musallat olan terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. İçimizde Türkiye'ye düşmanlarına rağmen büyütüyoruz, büyütmeye de Allah'ın izni ile devam edeceğiz. Ülkemiz ekonominin tüm çarklarını aynı anda çalıştıran bir performans ortaya koymaktadır. Baktığımız zaman esnaftan, tüccara, tüccardan sanayiciye, sanayiciden ihracatçıya her alanda onları destekleme adına önünü açma adına her türlü gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 2017'ye güçlü bir büyüme ile başladığını da kaydeden Tüfenkci, "İkinci çeyrekteki rakamlarımız çok güçlü, inşallah üçüncü çeyrekte çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'yi büyüteceğiz. Biz istiyoruz ki 81 ilimiz kalkınsın, refahını arttırsın ve hizmet yarışında Arguvan'ımız, Malatya'ımız da farklılaşsın öne çıksın istiyoruz. Biliyoruz ki Arguvan kalkınırsa, Malatya kalkınır, Malatya kalkınırsa, Türkiye değişir dönüşür" dedi.

Arguvan'ın AK Parti belediyeciliği ile tanışması gerektiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Arguvan zenginlik içerisinde yokluk çeken yerel yönetimlerden AK Parti belediyeciliği ile tanıştıramadığımız ilçelerimizden birisi. Onun için yeni görev alacak arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Burada yaşayan kardeşlerimizle gönül bağı kurarak, onların dertleri ile dertlenerek kimseyi ötekileştirmeden, kırmadan AK Parti belediyeciliğini göstermemiz lazım. 15 yıl önce çıktığımız bu hizmet yolunda engelleri aşa aşa milletimize hizmet etmeye devam ettik ve hizmet etmeye devam edeceğiz."

Hedeflerinin 2019'da Malatya'da 13 ilçeyi AK Parti'li belediye yapmak olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, "Biz Arguvan'ı çok seviyoruz, zor hemen yapılabilir, imkansız biraz zaman alabilir. Arguvan bizim için zor değil, AK Parti Arguvan'da yüzde 34'ü gördü, inşallah yüzde 50 artı 1'de Arguvan'da göreceğiz" diye konuştu.

Kongrelerin bir yenilenme süreci olduğunu kaydeden AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise "Bizler Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın direktiflerini yerelde sizlere duyurmak gerekli çalışmaları yapmak için görevliyiz. AK Parti olarak 2023'te, 2053'te ve 2071'de de bu anlayışın devam etmesi ve ülkemizin geleceğine katkı sunması için birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Hiçbir ayrım yapmaksızın, Alevi'siyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle, Türk'üyle kardeşlik ruhu içerisinde bu toprakları vatan bilen bütün kardeşlerimizle birlikte ülkemize için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da şunları söyledi:

"Kendi gönlünü, kendi coğrafyasını, çevresini, medeniyetini, kültürünü tarihini ihmal etmeden geleceğe taşıyacak bir kadro ile çalışıyoruz. Sorumluğumuz ağır, yükümüz ağır ama bize yöneten bir kudret var bize destekleyen bir idari güç var. Dolayısıyla biz diyoruz ki Rabbim bizleri yalnız bırakma. Coğrafyalardaki özellikle bir haberle sinelerimizin kanadığı, gözlerimizin yaşardığı Müslümanların baş başa kaldığı olayları bu coğrafya taşıma. Onların umudu olmuş, mazlumlara umut taşıyan bu iktidarı daim eyle."

Konuşmaların ardından tek liste gidilen seçimlerde Arguvan İlçe Başkanlığına Kudret Kılıç, Arapgir İlçe Başkanlığına ise Mehmet Tümer yeniden seçildiler.