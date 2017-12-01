Bakan Tüfenkci’den 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği’ne Ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da açılan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği'ni ziyaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da açılan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek yönetimi tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da Türk milletinin destansı bir mücadele sergilediğini söyledi. Vatanı, bayrağı için canını feda eden şehitler ve 15 Temmuz'da kahramanlık sergileyen Türk milletinden aldığı güçle kurulan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneğini ziyaret ettiklerini belirten Tüfenkci, darbe girişimine ilişkin görülen davaların da devam ettiğini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının yargılandığını belirten Tüfenkci, "Bilmiyorduk, görmedik, duymadık deseler de bütün millet olarak ellerimiz onların yakalarında. Elbette ki hukuk çerçevesinde adalete hesap vermelerini istiyoruz. Bu hesabı hem adalete, hem millete hem de Cenabı Allah'a verecekler. Çünkü onlar bu milletin geleceği ile oynamaya çalıştılar. Onlar bilemediğimiz güçlere alet olarak bu noktada gerçekten ne kadar alçak olduklarını göstermiş oldular" dedi.

Dernek yönetimine de teşekkür eden Bakan Tüfenkci, "Vatan için, millet için yapacağınız her çalışmada da yanınızdayız" dedi.