Bakan Tüfenkci’den Bankalara Uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına rağmen kredi vermekte direnen bankaları uyararak, "Kredi vermeme noktasında direnen bankalar varsa...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına rağmen kredi vermekte direnen bankaları uyararak, "Kredi vermeme noktasında direnen bankalar varsa o noktada da gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CNN Türk'ün canlı yayınında katıldığı programda sebze ve meyve fiyatlarını ucuzlatacak, hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak formülü anlattı. Tüfenkci, sicil affına rağmen kredi vermekte direnen bankaları ise uyardı.

Sebze ve meyveyi ucuzlatacak formül

Bakan Tüfenkci, sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün ilgili bakan arkadaşlarımız ve bürokratlarımızla beraber Merkez Bankamızın sekretaryasında Gıda Komitesi'nin toplantısı vardı orada da sebze meyve fiyatlarına yönelik sunumlar yapıldı. Kararlarımızı gözden geçirdik. Türkiye'de üreticinin de tüketicinin de kazanacağı bir sistemi oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu o kadar kolay değil çünkü sektöre baktığımızda kayıt dışılığının yaygın bir şekilde olduğu, arada aracıların çok fazla olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle üreticilerin ürünü ekimden toplanmasına kadar bir takım kurallara dikkat edilmesi gereken bir sektör. Biz neler yapacağız, o toplantıda şunu konuştuk ve inşallah önümüzdeki toplantıda kararını verip uygulamaya geçeceğiz artık. Özellikle sebze ve meyvede küçük ölçekli üreticileri kooperatifler, üretici birlikleri veya büyük şirketler vasıtasıyla onları sözleşmeli üretim yapabilir hale getireceğiz. Kooperatifler için üyelerinden ürün alıp onları tasniflendirilmesi sınıflandırmasını ve standarttı belirlenmiş usulüne uygun kaplarla tüketiciye ulaştırılmasını ve bu taşınmada da soğuk zincir içerisinde taşınmasını istiyoruz. Hallerde mutlaka soğuk hava depolarını zorunlu olmasını istiyoruz. Bunun için de sadece düzenlemede zorunlu hale getirmek yetmez bunu teşvik mekanizmalarıyla da desteklemek istiyoruz. Pazar yerlerinin modernize edilmesi, disipline edilmesi ve buradaki kayıp-kaçak oranını düşürmek ve tüketicinin ucuz fiyatlarla mal almasını sağlamak istiyoruz. Domatesin 10 çeşidi var biberin patlıcanın da aynı şekilde. Bunların da sınıflandırılması fiyatlandırılması ve tadı da farklı. Dolayısıyla salçalık domates üretenle başka bir cins domates üretenin aynı kefede olmaması için kafa karışıklığını gidermek lazım."

Fire oranlarının düşürülmesi

"Bizim üzerinde ısrarla durduğumuz yaş sebze ve meyvede fire oranlarını düşürmek istiyoruz" diyen Tüfenkci, "Türkiye'de sebze ve meyvelerin bütün ticareti 100 milyar civarında bunun en az yüzde 25'nin fire olarak düşündüğümüzde 25 milyarlık ürünü çöpe atıyoruz ve bu tüketiciye maliyet olarak yansıyor. Biz bu aldığımız tedbirlerle yüzde 25'leri yüzde 10'lara düşürürsek Türkiye'nin 15 milyar kazancı olduğu gibi tüketiciye de ucuz sebze ve meyve olarak yansıyacak. Bunun mevsimsel etkileri de var. Sadece bizim bakanlık değil Tarım Bakanlığı Üretim Havza Bazlı Desteklerle üretimin ne kadar olması gerektiğini, Ekonomi Bakanlığı'nın ithalatı kontrol etmesiyle sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Tüfenkci'den bankalara uyarı

Bakan Tüfenkci, 2017 yılında beyaz bir sayfa açtıklarını ve sicil affını getirdiklerini sözlerine ekleyerek, "Bu affı getirirken bankalar birliği ile ortak çalıştık ve onların istediği metni yasallaştırdık. Bunu niye yaptık özellikle sicil affı işlesin diye. Şimdi şikayetler de almıyoruz orada özellikle yapılandırma ve ya kredisi çıktığı halde kredi vermeme noktasında direnen bankalar varsa o noktada da gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda gerçekten katıyız biz istiyoruz ki bankalar sicil affı konusunda talepleriniz doğrultusunda biz bunu gerçekleştirdiysek siz de bunu uygulamak zorundasınız uygulamanız gerekir. Kişinin kredibiletisi zayıfsa ona bir şey demiyorum ama sicil affı noktasında onu hayata geçirmek zorundasınız. Ama yapılandırma istiyorsa ve yapılandırmanın şartlarını taşıyorsa sizin ona yardımcı olmanız gerekir. Eğer geçmişte çeki ödememişse sonradan onu ödemişse zaten yasanın aradığı şartları gerçekleştirmiş oluyor ve 10 gün geciktirdi evet zaten sicil affı da bunun için var. Onun için biz burada esnafımıza, sanayicimize, ihracatçımıza veya üreticimize bu noktada sicil affı konusunda direnen bankalar varsa buradan sizin aracılığınız ile ben seslenmek istiyorum. Bizlere ulaşsınlar bizlere yazsınlar bizlere bildirsinler bizlerde gereğini yapalım" dedi.