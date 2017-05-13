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Bakan Tüfenkci’den Diyarbakır Ticaret Borsasına Ziyaret

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Bakan Tüfenkci’den Diyarbakır Ticaret Borsasına Ziyaret
Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret...

Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, TÜRKONFED tarafından düzenlenen 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi toplantısına katıldıktan sonra Diyarbakır Ticaret Borsasını ziyaret etti. DTB Başkanı Engin Yeşil ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ile iş adamlarının karşıladığı Bakan Tüfenkci, oda üyelerinin sorunlarını dinleyip not aldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, bir yere yatırımcının gelebilmesi veya paranın gelebilmesi için o yerin öncelikle güvenli olması gerektiğini söyledi. Bunu ticaretten az çok anlayan herkesin bildiğini belirten Tüfenkci, "Dolayısıyla illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, bölgedeki illerin güvenliği noktasında güvenlik sağlandıktan sonra bu bölgenin, Diyarbakır'ın zaten geçmişten gelen bir cazibe merkezi konumu var. Üretim reformu paketi ile beraber biz hem organize sanayilerin kurulmasını kolaylaştırıyoruz hem oradaki maliyetleri minimum düzeye indirmeye çalışıyoruz. Orada yatırım yapan sanayicilere ekstra bir takım avantajlar sağlıyoruz. Bizim amacımız bölgenin tamamının kalkınması ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek. Bu imkanlardan Diyarbakır'da hiç kuşkunuz olmasın yeteri kadar faydalanacak, yeter ki biz huzuru ve güvenliği sağlayalım. Bunu sağladıktan sonra gelen yatırımcıyı koruyalım. Kent olarak, şehir olarak o yatırımcıya sahip çıkalım" dedi.

Toplantının ardından DTB Başkanı Yeşil, Bakan Tüfenkci'ye el işlemeli kahve takımı hediye etti. Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra DTB binası girişinde toplu hatıra fotoğraf çektirdi. Ziyarette Bakan Tüfenkci'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ile Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve kamu kurum müdürleri eşlik etti.

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