Bakan Tüfenkci’den Esnaf Ziyareti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Tüfenkci, esnafa, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasadaki değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, esnafla sohbet ederek Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasadaki değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Esnafı tek tek dolaşarak referanduma neden "evet" denilmesi gerektiğini anlatan Bakan Tüfenkci, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için evet denilmesi gerektiğine ve meselenin parti meselesi olmadığına vurgu yaptı. Tüfenkci, Türkiye'nin prangalarından kurtulması için vatandaşlardan destek istedi.