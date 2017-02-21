  • BIST 89.196
  • Altın 143,268
  • Dolar 3,6210
  • Euro 3,8161
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Bakan Tüfenkci’den İş Adamlarına ’Yeşil Pasaport’ Müjdesi

» »
Bakan Tüfenkci’den İş Adamlarına ’Yeşil Pasaport’ Müjdesi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracatçıya yeşil pasaport Bakanlar Kurulundan dün çıktı, yakında dağıtılmaya başlanacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracatçıya yeşil pasaport Bakanlar Kurulundan dün çıktı, yakında dağıtılmaya başlanacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette konuşan Bakan Tüfenkci, Anayasa değişikliği ve referandum sürecinin Türkiye'nin geleceği, istikrarı ve güvenliği ile ilgili olduğunu söyledi.

İstikrar ve güvenin en fazla iş adamları için gerekli olduğuna vurgu yapan Tüfenkci, "Koalisyonların ve hükümetsiz kalmanın Türkiye'de maliyetini biliyoruz. Parlamenter sistemin darbeler ürettiğini de yaşayarak gördük" ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, mevcut sistemin vesayet odaklarına açık olduğunu ve milletin hakemliğini engelleyecek mayınlarla döşeli olduğunu belirterek, sistemin her zaman krize neden olabileceğini ve manipüle edilebileceğini vurguladı. Sistemin bürokratik zorluklarından bahseden Tüfenkci, "2016'da alınan kararlar ancak 2017'de hayata geçirilebiliyor. İhracat seferberliği ile ilgili uygulamalar daha hayata geçmedi, ihracatçıya yeşil pasaport Bakanlar Kurulundan dün çıktı, yakında dağıtılmaya başlanacak" diye konuştu.

"Mesele memleket meselesi"

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin hızlanması gerektiğine işaret ederek, "Bizim önümüzü görerek gitmemiz lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik durumu dikkate aldığımızda, Türkiye'nin ne kadar güçlü hükümetlere ihtiyacı olduğu anlaşılır. Bu yüzden meseleye herkesin memleket meselesi olarak bakıp gücünce koşturması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam seferberliğine birçok kuruluşun destek verdiğini belirten Tüfenkci, bunun aslında işverene ve üretime destek olduğunu anlattı. Öte yandan, Bakan Tüfenkci, Ankara'nın ihtiyacı olan fuar alanının en kısa zamanda hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Bakanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde, MÜSİAD heyeti sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa İlk Yarıda Yükseldi21 Şubat 2017 Salı 12:23
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları21 Şubat 2017 Salı 12:13
  • Carrefoursa, 2017’de “Dengeli Büyüme Ve Karlılığa” Odaklandı21 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Antalya’da En Çok İstihdam Kaybı Konaklamada21 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Organik Sektöründe İhracat Hedefi 2.5 Milyar Dolar21 Şubat 2017 Salı 11:38
  • “Rakka, Enerji İçin Kilit Öneme Sahip”21 Şubat 2017 Salı 11:13
  • Türk Şirketleri Geçen Yıl Yurtdışında 2,3 Milyar Dolar İşlem Hacmine Ulaştı21 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Emekli Esker Solucan Gübresi Üretiminde Kendi Sistemini Geliştirdi21 Şubat 2017 Salı 10:18
  • Üretici Bilgilendirme Toplantıları Başlıyor21 Şubat 2017 Salı 10:18
  • Çin Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Kaldırıldı21 Şubat 2017 Salı 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti