Bakan Tüfenkci’den İş Adamlarına ’Yeşil Pasaport’ Müjdesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracatçıya yeşil pasaport Bakanlar Kurulundan dün çıktı, yakında dağıtılmaya başlanacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracatçıya yeşil pasaport Bakanlar Kurulundan dün çıktı, yakında dağıtılmaya başlanacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette konuşan Bakan Tüfenkci, Anayasa değişikliği ve referandum sürecinin Türkiye'nin geleceği, istikrarı ve güvenliği ile ilgili olduğunu söyledi.

İstikrar ve güvenin en fazla iş adamları için gerekli olduğuna vurgu yapan Tüfenkci, "Koalisyonların ve hükümetsiz kalmanın Türkiye'de maliyetini biliyoruz. Parlamenter sistemin darbeler ürettiğini de yaşayarak gördük" ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, mevcut sistemin vesayet odaklarına açık olduğunu ve milletin hakemliğini engelleyecek mayınlarla döşeli olduğunu belirterek, sistemin her zaman krize neden olabileceğini ve manipüle edilebileceğini vurguladı. Sistemin bürokratik zorluklarından bahseden Tüfenkci, "2016'da alınan kararlar ancak 2017'de hayata geçirilebiliyor. İhracat seferberliği ile ilgili uygulamalar daha hayata geçmedi, ihracatçıya yeşil pasaport Bakanlar Kurulundan dün çıktı, yakında dağıtılmaya başlanacak" diye konuştu.

"Mesele memleket meselesi"

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin hızlanması gerektiğine işaret ederek, "Bizim önümüzü görerek gitmemiz lazım. Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik durumu dikkate aldığımızda, Türkiye'nin ne kadar güçlü hükümetlere ihtiyacı olduğu anlaşılır. Bu yüzden meseleye herkesin memleket meselesi olarak bakıp gücünce koşturması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam seferberliğine birçok kuruluşun destek verdiğini belirten Tüfenkci, bunun aslında işverene ve üretime destek olduğunu anlattı. Öte yandan, Bakan Tüfenkci, Ankara'nın ihtiyacı olan fuar alanının en kısa zamanda hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Bakanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde, MÜSİAD heyeti sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.