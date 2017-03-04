Bakan Tüfenkci’den Kayısı Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dünya kayısı başkenti Malatya'da mutlaka bir üretici birliğinin oluşması gerektiğini ifade etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dünya kayısı başkenti Malatya'da mutlaka bir üretici birliğinin oluşması gerektiğini ifade etti.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın bu dönem siyasi olarak en güçlü dönemde olduğunu söyledi. Malatya'nın bu dönemde hükümette de güçlü olarak bir temsiliyetinin olduğunu kaydeden Tüfenki, "Komisyon başkanlıklarımız var, Allah'a hamd olsun milletvekillerimiz işlerini takip ediyor.Yeter ki buralardan ciddi projeler gelsin. Malatya'yı değiştirecek, dönüştürecek yerel aktörlerin bu anlamda ciddi projeleri ortaya koyması lazım" diye konuştu.

Bu dönemde yıllardır çözülemeyen Kuzey Çevreyolu projesinin çok kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirten Tüfenkci, "Bu yıl için en önemli projelerden biri de Malatya'nın cazibe merkezleri arasında yer almasıdır. Son olarak Kalkınma Bakanlığından aldığım bilgilere göre 23 il arasında en fazla yatırım talebi Malatya'dan. İnşallah bunların büyük bir kısmı da yatırıma dönüşecektir" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da 50 binden fazla çiftçinin geçim kaynağı olan kayısı hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, " Malatya'da kayısının muhatabı yok, sahibi yok. Ben burada bulunan arkadaşlara soruyorum, Malatya'da kayısının sahibi kim? Kiminle muhatap olacağız? kimin önerisini dikkate alacağız? Normalde gelişmiş bütün ülkelerde ve başka ülkelerde kayısının muhatabı çiftçidir, üreticidir. Onların oluşturduğu birliklerdir, kooperatiflerdir. Ama maalesef Malatya'da elini taşın altına koyacak insanlarımız yok çünkü Malatya'nın bu konuda kötü tecrübesi var. Geçmişte acı bir tecrübe yaşadık. Biz istiyoruz ki bir birlik oluşsun. Şimdi lisanslı depoculuk kuralım dedik tamamen bizim bakanlığa bağlı. Lisanslı depoculuk yapımında parayı biz veriyoruz. Faiz desteği sağlıyoruz depoya üretici malını getiriyor. Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulunda imzalandı ürün ihtisas borsasını da kuruyoruz. Burada aldığımız teşviklerle beraber küçük üretici ve üretici birliklerinin depo kiralarını bakanlık olarak bizler veriyoruz" diye konuştu.

İnönü Üniversitesi bünyesinde Malatya'ya Onkoloji Hastanesi kazandırmak için çalıştıklarını da kaydeden Tüfenkci, "Onkoloji hastanesi için para hazır. Biz istiyorduk ki referandumdan önce temeli atalım hatta hocamızla da öyle konuşmuştuk. Ama maalesef hızlandıramadık. Onkoloji Hastanesini açtığımız zaman İnşallah Malatya'ya bir müstakil Kardiyoloji Hastanesini de kazandıracağız. Bunun sözünü de burada veriyoruz" dedi.