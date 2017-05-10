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Bakan Tüfenkci’nin Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

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Bakan Tüfenkci’nin Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci Malatya'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci Malatya'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Esra Tüfenkci, 18 Nisan'da Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit düşen polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan'ın ailelerini ziyaret etti. Tüfenkci, şehit Hasan Yıldırım'ın annesi Mehlika Yıldırım ve babası Suat Yıldırım'a taziye dileyerek acılarını paylaştı. Tüfenkci, şehit Candaş Kaplan'ın annesi Meryem Kaplan ve babası Mustafa Kaplan ile de görüşerek şehit ailesine taziye diledi. Esra Tüfenkci, Malatya'da afiş asmak için itfaiye aracının merdivenine çıktığı sırada minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Muhammet Mustafa Gökgöz'ün ailesine de taziye ziyareti yaptı. Gökgöz'ün ailesi ile görüşen Tüfenkci, Gökgöz'ün çocuklarını kucağına alarak sevdi.

Esra Tüfenkci, şehit ailelerinin ziyaretinin ardından referandumda en fazla "evet" oyunun çıktığı Kale ilçesine de gitti. Tüfenkci'ye Kale ziyaretinde, Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın eşi Selime Toprak, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan da eşlik etti. Esra Tüfenkci ve beraberindekilere Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'in eşi Memnune Akdemir ev sahipliği yaptı.

İlçede çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunan Tüfenkci, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Tüfenkci’nin Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Bakan Tüfenkci’nin Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Bakan Tüfenkci’nin Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Bakan Tüfenkci’nin Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

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