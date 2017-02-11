Bakan Yardımcısı Çiftci’nin Erciş Ziyareti

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van programı kapsamında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ı makamında...

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van programı kapsamında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Çiftci, ziyarette yaptığı açıklamada, büyük bir deprem felaketi yaşayan ilçenin, hükümetin destekleriyle yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Belediye değişiminden sonra ilçede ciddi talihsizlikler yaşandığını da belirten Çiftci, buna rağmen ilçedeki tüm hizmetler kaymakamlık koordinesinde devam ettiğini, sonrasında da hükümetçe bir karar alındığını söyledi. Erciş'te belediyecilik hizmetlerinin çok kaliteli şekilde devam ettiğini de anlatan Çiftci, "Çok önemli bir görev. Kendilerine başarılar diliyorum. Elimizden gelen desteği veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz. Erciş hizmetlerinin en iyisine layıktır. Ak Parti hükümetleri Erciş'te yenilemediği bir kurum binası bırakmamıştır. Bu arada ilçenin doğalgaza kavuşması ilgili olarak da önümüzdeki yıldan itibaren Erciş doğalgaza kavuşacaktır. Ayrıca ilçede yeni yapılacak olan Atakan Çelik Kültür Merkezi binasının yapımına da kısa süre içinde başlanılacaktır" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın ve hükümetimizin desteğiyle Erciş Belediyesini bir yere getirdiğimize inanıyorum. Kim tarafından yönetildiği belli olmayan, karar alma süreçleri belli olmayan bir belediye yapısından, ulaşılabilir, karar alma süreçleri belli olan, başında kimin olduğu bilinen belediyecilik anlayışına geçmeye çalıştık. Projelerimizi hazırladık. İlçemizi hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan Yardımcımız da bizlere her türlü katkı ve desteğini sunmaktadır. Kendilerine l teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci Kaymakam Yaşar'ı ziyaretinden ardından, ilçedeki STK temsilcileriyle Erciş Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi. Çiftci yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde Erciş'in çok büyük yatırımlar aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine Van'da tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de destek verdiğini anlatarak, "Referandum süreci var. Bu sürece nasıl gelindiğini herkes iyi biliyor. Bu süreç ülkemiz için, bizler için çok önemli. Bu seçimle ülkenin bütünlüğü sağlanacak, geleceği garanti altına alınacak ve ciddi kararlar alınarak icra edilecek. Rejim değişmiyor, hükümet sistemi değişiyor. Meclis güçlü şekilde yerinde kalıyor ve güvenoyunu da halk veriyor. Halktan daha büyük bir hakem söz konusu değildir. Ama bugün çok farklı anlatılıyor. "Hayır" cephesine baktığımızda PKK, FETÖ, CHP bir arada. Bu bile insanların neyi tercih etmesi gerektiğinin çok önemli bir işaretidir. Bu ülkenin hayrı için hiçbir iş yapmayanlar "hayır" cephesinde, olumsuzluk cephesinde bir araya gelmişler. Burada kanaat önderlerinin, sivil toplum kuruluşlarının bir bütün olarak buna sahip çıkacağına inanıyorum. Bu olay Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın sorunu değil, hepimizin, ümmetin sorunudur. Herkesin böyle bakmasını istiyorum. Hain terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile ülkenin birçok yerinde kentleri çukurlara dönüştürdü. Bölgede en çok da Kürtlere alçak terör örgütü mensupları zarar verdi. Onuruyla yaşamak isteyen kardeşlerimiz zarar gördü" dedi.

AK Ocaklar Erciş Şubesi tarafından düzenlenen "Demokrasi Şöleni'ne iştirak eden Çiftci, konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anladıklarını söyledi. Hain darbe girişiminde şehit olan vatan evlatlarının Cumhurbaşkanı, İslam aleminin umudu Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokağa çıkarak Cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıktığına da vurgu yapan Çiftci, böyle bir maneviyata sahip millet karşısında hiçbir hain girişimin başarılı olamayacağını belirterek, "15 Temmuz, milletin bu onurlu dik duruşunu sürdürüp, tanklara ve toplara gövdesini siper edip, geleceğine sahip çıktığı gündür. İç ve dış hainler iyi bilmelidir ki, milletimiz dün bu vatanı, geleceğini kimseye ezdirmedi, bundan sonra da ezdirmeyecektir. 15 Temmuz bunun en güzel örneğidir. Ülkemiz uzun zamandan beri terör örgütlerinin ciddi saldırıları altındaydı. Terör örgütleri bu ülkenin kardeşlerini birbirine düşürmek için mücadele ettiler. Uluslararası güçler ülkenin büyümesi, gelişmesi ve bölgenin küresel gücü olmaması için birçok terör örgütünü devreye soktu. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve milletimiz buna izin vermedi. Darbe olabileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle, Haşhaşı bir yapıyla devletin tüm birimlerine girmişler. Gariban insanların çocuklarını kandırarak, kendi emelleri için kullandılar. Bu ülkenin yetiştirdiği insanlar, ülkenin tankıyla, topuyla bu milletin çocuklarını şehit etti. Milletimiz bunlara fırsat vermeyerek demokrasi nöbetleri tuttu ve ülkesinin geleceğine sahip çıktı. Emellerine ulaşamadılar, Allah'ın izniyle bundan sonra da ulaşamayacaklar" dedi

Konuşması sık, sık "Erciş seninle gurur duyuyor" sloganları ile kesilen Çiftci, Erciş'e yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında da vatandaşlara detaylı bilgi verdi. Çiftci, referandumda Erciş halkının büyük bir çoğunlukla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "Evet" diyeceğinden kuşkusunun da olmadığını söyledi.

Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar ise konuşmasında, 15 Temmuz ve sonrasında ilçe halkıyla demokrasi nöbetleri tuttuklarını hatırlatarak, "O gün Erciş sokaklarında Kürtler, Türkler, Lazlar, Kırgızlar, ilçenin bütün bileşenleri vardı. Esasında bizler "Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayr vardır." diyen bir dinin mensuplarıyız. 15 Temmuz'un şer görümünden Erciş halkı güzel bir hayr çıkardı. Cumhurbaşkanımız "Artık meydanlardan evlere dönebilirsiniz" dediği akşama kadar Erciş, devletinin, bayrağının, milletinin yanında yer almıştır. Ben buna şahidim" şeklinde konuştu.

Ak Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit de hain darbe gecesi yaşadıklarını ifade ederek, o karanlık gecede vatan için bir kardeşinin şehit, bir kardeşinin de gazi olduğunu söyledi. Toplantıya 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Volkan Yiğit, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AK Parti Erciş İlçe Başkan vekili Ali Macit, AK Parti Erciş ilçe yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katılırken, program sonunda AK Ocaklar Erciş Şube Başkanı Cengiz Duman tarafından konuşmacılara birer teşekkür plaketi verildi.