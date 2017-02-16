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Bakan Yardımcısı Ersoy’un Mardin Temasları

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Bakan Yardımcısı Ersoy’un Mardin Temasları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinasyon ve İstişare Çalıştayı'na katılmak üzere Mardin'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bazı ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Yardımcısı Ersoy, ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ile görüşen Bakan Yardımcısı Ersoy, şeref defterini imzaladıktan sonra makam odasına geçti. Vali Yaman ile görüşen Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinasyon ve İstişare Çalıştayı'na, ardından basına kapalı yapılan istişare toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, öğle yemeğinin ardından ilk olarak 2015 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 üyesi şehit olan Kılıç ailesini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy'un Kılıç ailesi ziyaretinde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken Necim Kılıç'ın oğlu İdris Kılıç'a Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Aile ziyaretinin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına geçen Ersoy, ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü geçerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaretinin ardından Özel Harekât Şube Müdürlüğüne geçen Ersoy, "Bizler polis arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. En az aileleri kadar bizler haberleri yakından takip ediyoruz. Bunu ifade etmek için polis arkadaşlarımızı ziyaret ettik" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy'a Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ve il protokolü de eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy’un Mardin Temasları

Bakan Yardımcısı Ersoy’un Mardin Temasları

Bakan Yardımcısı Ersoy’un Mardin Temasları

Bakan Yardımcısı Ersoy’un Mardin Temasları

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