Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman Kütahya’da

Anayasa Değişikliği Bilgilendirme Toplantıları için Kütahya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç.

Anayasa Değişikliği Bilgilendirme Toplantıları için Kütahya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Vali Nayir'e nezaket ziyaretinde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman'a Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Anayasa Değişikliği Tanıtımı Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, Anayasa Değişikliği Tanıtımı Sivil Dayanışma Platformu'nun yaptığı çalışmalar hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir'e bilgiler verdi. Vali Nayir, Platforma yapılan çalışmalarda başarılar diledi.

Bakan Yardımcısını makamında ağırlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. (EFE)