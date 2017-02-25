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Bakan Yardımcısı Öztürk Bitlis’te

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Bakan Yardımcısı Öztürk Bitlis’te
İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, "Bu mücadeleyi yeniden onların anlayacağı şekilde yürütmeye başladık. Bugün bile Bitlis sınırları...

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, "Bu mücadeleyi yeniden onların anlayacağı şekilde yürütmeye başladık. Bugün bile Bitlis sınırları içinde şu an itibari ile 10 kişi etkisiz hale getirildi, 3 kişi de aranıyor" dedi.

Dün Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, bugün de Bitlis Polisevinde STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı. Bölgedeki operasyonların hava destekli sürdürüldüğünü söyleyen Öztürk, terör örgütü PKK'ya ağır darbelerin indirildiğini, bu operasyonların bölgedeki tüm PKK'lılar bitinceye kadar da sürdürüleceğini kaydetti.

Öztürk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör örgütü ile terörü bitirme adına yapılması gereken her şeyi denedi. Bunu hepiniz biliyorsunuz, bunlar herkesin gözü önünde oldu. Fakat örgüt bu fırsatı kendi lehine değerlendirdi. Millete tuzaklar kurdu, çukurlar açtı, barikatlar oluşturdu, insanları öldürdü, dağa kaldırdı, korkuttu, vergi verdirtti, haraç kesti ve dağlarda yargıladı. Bütün bunlar birkaç sene içinde ya gözümüzün önünde oldu ya da duyduk. Bu acı tablo 2015 yılının Temmuz ayına kadar böylece geldi. Bu tarihte biliyorsunuz Adıyaman'da bir askerimizi ve Ceylanpınar'da iki polisimizi uyurken şehit ettiler. Biz de buna kayıtsız kalamayacağımız düşüncesi ile bu mücadeleyi yeniden onların anlayacağı şekilde yürütmeye başladık. Bu 1,5 yıl içinde çok önemli mesafeler aldık. Bu sene dayatmaya çalıştıkları konularında üstesinden geleceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın ve irademizde hiçbir şaşma olmayacaktır. Sizin iradenizin temsilcisi olarak devletimiz ve hükümetimiz bunun üstesinden gelerek gereğini yapacaktır. Bugün bile Bitlis sınırları içinde şu an itibari ile 10 kişi etkisiz hale getirildi, 3 kişi de aranıyor" diye konuştu.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Sehi Ormanları bölgesinde PKK üyelerine yönelik yürütülen "Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu" kapsamında 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yakalanmıştı.

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