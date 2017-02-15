Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, Başkan Karaçanta’yı Ziyaret Etti

Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'yı makamında ziyaret etti.

Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'yı makamında ziyaret etti.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Kars'a gelen Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Yavilioğlu'nu makamında ağırlayan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Yavilioğlu ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karaçanta daha sonra, Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Yavilioğlu'na Kars Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu da Kars Belediyesini çalışmalarından dolayı tebrik etti.