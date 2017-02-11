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Bakan Yılmaz: “Kendilerini Devletin Sahibi Sanıyorlar Ve Vatandaşa Maraba Gözüyle Bakıyorlar”

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Bakan Yılmaz: “Kendilerini Devletin Sahibi Sanıyorlar Ve Vatandaşa Maraba Gözüyle Bakıyorlar”
UŞAK (İHA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili CHP'nin tutumunu eleştirerek, "Bunlar kendilerinin oyunu...

UŞAK (İHA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili CHP'nin tutumunu eleştirerek, "Bunlar kendilerinin oyunu altın hisse olarak görüyor. Kendilerini devletin sahibi sanıyorlar ve vatandaşa maraba gözüyle bakıyor" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Uşak İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin 2002'den 2017'ye kadar her alanda büyüdüğünü ifade etti. Bakan Yılmaz, "Uşak, AK Parti'yi hep diğer partilerin önüne koydu. Uşak, bizim milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın veya il başkanlarımızın kara kaşı ve kara gözü için destek vermedi. Hizmet olmasa, Uşak böylesine bir desteği AK Parti'ye vermezdi. Milletin gözü en iyi terazidir. Biz milletin verdiği vekaletin hakkını verdik. Şimdi bazıları ehliyet ve liyakatle ilgili eleştiriler ortaya atıyorlar. Onlara 2002 ve bugünün Türkiye'sini göstermek lazım. 2002'de 3 bin dolar olan milli gelir, bugün 10 dolara yükseldi. Enflasyon yüzde 30'un üstündeydi ve şimdi yüzde 8'lerde, ki bu millet yüzde 150 enflasyonları da gördü. Kamu borç yükü yüzde 74'ten 32.8'e geriledi. Yatırımlar 2002'de 8 buçuk yılda bitiyordu, şimdi ise 3,5 yılda sonlanıyor. Bölünmüş yol 80 yılda 6 bin 100 kilometre yapıldı, 24 bin 891 kilometreye yükseldi. Şimdi bu rakamlar kimin ehliyetli ve kimin liyakatli olduğunu ortaya koymuyor mu?" dedi.

"Uşak'a 2 yeni lise yapılacak"

Eğitim alanındaki gelişmelere değinen Bakan İsmet Yılmaz, AK Parti döneminde 560 binin üzerinde öğretmen ataması yapıldığını ve önümüzdeki günlerde 20 bin yeni öğretmenin kamuda görev alacağını belirtti. Türkiye'deki her 3 öğretmenden 2'sinin AK Parti döneminde eğitim vermeye başladığını kaydeden Bakan Yılmaz, "2002'de öğretmen başına 28 öğrenci düşüyordu, günümüzde ise 18 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Türkiye artık eskiye göre çok daha güçlü ve zengin. Eğitimden konu açılmışken hemen müjdeyi vereyim ve Uşak'a da 2 yeni okul inşa edeceğiz. Fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi olmak üzere 2 yeni okulumuz önümüzdeki günlerde, Uşak'ımıza kazandırılacak. 2002'de eğitime 11 milyar lira ayrılıyordu ve bu rakam o günün genel bütçesi içinde yüzde 10'du ve bugün ise 20 milyar liraya çıktı. Şu anda bütçedeki oranımız yüzde 20, yani eğitime desteği yüzde 100 oranında artırdık" diye konuştu.

"CHP KENDİNİ ALTIN, HALKI MARABA GÖRÜYOR"

16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu hakkında konuşan Bakan İsmet Yılmaz, CHP'nin tutumunu eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin yasama ve yürütme açısından daha verimli olacağını ifade eden Bakan Yılmaz, şöyle söyledi:

"Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargının başıdır. Bu konu, mevcut Anayasa'da geçiyor ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın uyumsuz olması durumunda işler karışıyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı ve Başbakan dava arkadaşı olduğu için sorun yok. Peki yarın farklı görüşlerden isimler yürütmenin başına gelirse ne olacak? Yeni sistem daha kapsayıcı. 2002'de, yüzde 34'le tek başına iktidar olduk ve 7 Haziran'da yüzde 46 ile tekrar iktidara geldik. Oysa yeni sistemde yüzde 51 gibi bir oy alarak iktidara gelebiliyorsunuz. Yani toplumsal uzlaşı ve birlikteliği sağlayan lider bu ülkeyi yönetecek. 7 Haziran'daki gibi hükümet ne olacak düşüncesi bitecek ve yeni seçilen başkan ekibiyle ertesi gün hükümeti kurup çalışmalara başlayabilecek. Bu sistem kabul edilirse Türkiye üst lige yükselecek. Milli irade, 15 Temmuz'da olduğu gibi her konuda belirleyici olacak."

"CHP korku siyaseti yapmaya çalışıyor. Rejimin değişeceğini ve tek adamlığa geçileceğini ileri sürüyor" diyen Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunların kaygısı demokrasi değil. 12 Eylül darbesi Cumhurbaşkanı seçilmediği için yapılamadı. Bunlar zayıf hükümetler istiyorlar. CHP bunu yapamazsınız diyor ve kendisini altın hisse sanıyor. Kendilerini devletin sahibi sanıyorlar ve vatandaşa maraba gözüyle bakıyor. Biz anayasa değişikliğini hazırladık ve millete sunduk. Bizim gözümüzde milletin üstüne hiçbir güç yoktur".

Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından parti mensuplarının hediyelerini kabul etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Yılmaz: “Kendilerini Devletin Sahibi Sanıyorlar Ve Vatandaşa Maraba Gözüyle Bakıyorlar”

Bakan Yılmaz: “Kendilerini Devletin Sahibi Sanıyorlar Ve Vatandaşa Maraba Gözüyle Bakıyorlar”

Bakan Yılmaz: “Kendilerini Devletin Sahibi Sanıyorlar Ve Vatandaşa Maraba Gözüyle Bakıyorlar”

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