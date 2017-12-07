Bakan Yılmaz: “Kızların Okullaşma Oranını Artırmak İstiyoruz”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kızların okullaşma oranının artmasını istediklerini belirterek, "Yükseköğretimde kızlarımızın oranı yüzde 38...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kızların okullaşma oranının artmasını istediklerini belirterek, "Yükseköğretimde kızlarımızın oranı yüzde 38 idi şimdi 44'e yükseldi. Üniversite bakımından kızların okullaşma oranı erkeklerden daha yüksek. İstiyoruz ki kızlarımızın alabileceği en yüksek eğitimi aldıralım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi, Kula Belediyesi ve hayırsever işadamı Hüseyin Akhan tarafından tadilatı yaptırılarak eğitime kazandırılan, Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Müşerref Akhan Yerleşkesinin açılışına katıldı.

Yükseköğretim alanında yapılan çalışmalarını anlatan Bakan ismet Yılmaz, "2018 için üniversitelere 27 milyar 766 milyon lira kaynak ayırdık. Bugün 176 üniversitede 7 milyona yakın öğrenci var. 2002'de bu öğrenci sayısı 1 milyon 650 bindi. 150 binin üzerinde akademisyenimiz var. 2002'de her 100 öğrenciden yüzde 14'ü üniversiteye gidebilirken, şimdi yüzde 42'si üniversiteye gidebiliyor. Yükseköğretimde yatay büyüme sağladık bundan sonra nitelik ve kalite bakımında dikey büyümeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İkili eğitimi kaldıracağız"

Kaliteli eğitimin olmazsa olmaz unsurlarından olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, Başbakan'ın talimatıyla ikili eğitimi kaldıracaklarını söyledi. Hükümet olarak 2 milyar 675 milyon ücretsiz kitap dağıttıklarını ve devlet olarak 4 milyar 620 milyon para ödediklerini dile getiren Yılmaz, 15 yaş üstü okuryazar oranının yüzde 85.1 iken, şimdi yüzde 95'e çıktığını da sözlerine ekledi.

"Kızlarımız alabileceği en yüksek eğitimi alsın"

Brüt okullaşma oranının yüzde 100 üzerinde, net okullaşma oranının ise kızlarda yüzde 44, erkeklerde yüzde 40, ortalama yüzde 42 olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, "Kızların okullaşma oranını artırmak istiyoruz. 4+4 sistemi 2012 yılında uygulanmaya başlandı. O tarihten bu yana kızlarda okullaşma oranı yüzde 38 idi şimdi yüzde 57 üzerinde. Lisede yüzde 69 iken şimdi yüzde 82. Erkeklerle kızların okullaşma oranı aynı. Yükseköğretimde yüzde 38 idi şimdi 44'e yükseldi. Üniversite bakımından kızların okullaşma oranı erkeklerden daha yüksek. İstiyoruz ki kızlarımızın alabileceği en yüksek eğitimi aldıralım. Bu oranlarla Avrupa'da birinci, öğrenci sayısı bakımında Avrupa'da Rusya'da sonra ikinci" diye konuştu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de açılan yerleşkenin hayırlı olmasını diledi. Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ise üniversitenin 55 bin öğrenci sayısına ulaştığını belirterek, şehrine ülkesine ve tüm insanlığa hizmet verme yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Kudüs pankart ve dövizleri

Salonda AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından "Kudüs Özgür Değilse Dünya Tutsaktır" pankartı ve dövizleri açıldı.

Programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kula Kaymakam Osman Güven, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, hayırsever işadamı Hüseyin Akhan ve vatandaşlar katıldı.