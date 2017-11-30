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Bakan Yılmaz: “Liseyi 70 Kişilik Sınıfta Okudum”

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Bakan Yılmaz: “Liseyi 70 Kişilik Sınıfta Okudum”
HAKKARİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, hayata hazır ve mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz"...

HAKKARİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, hayata hazır ve mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Yılmaz, daha sonra Selahattin Eyyübi Kültür Merkezinde okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, eğitimde çok büyük bir mesafe aldıklarını belirterek, "Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, hayata hazır ve mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunu ise ancak eğitimle yapabiliriz. Türkiye'nin bir hedefi vardır, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak. Bunun için mutlaka ekonominin çok iyi bir yere gelmesi lazım. Bu da eğitimle mümkün" dedi.

İlkokulu 72 kişilik sınıfta okuduğunu söyleyen Yılmaz, "Belki benden daha da kabalık sınıfta okuyanlar vardır. Liseyi 70 kişilik sınıfta okudum. Burada 11 tane okulu yıkmak zorunda kaldık, yeni yapılanlar var. 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız. Niçin kaldıracağız, kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. İkili eğitimi kaldıracağız. Eğitimin bir başka temel unsuru da öğretmendir. Bizim dönemimizde 580 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Bugün gördüğümüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atanmıştır" diye konuştu.

Yapılan toplantının ardından kaymakamlığa geçen Bakan Yılmaz, İhsaniye Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra helikopterle Van'a geçti.

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