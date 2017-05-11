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Bakan Yılmaz, Suudi Arabistan Büyükelçisi El-hireyci’yi Kabul Etti

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Bakan Yılmaz, Suudi Arabistan Büyükelçisi El-hireyci’yi Kabul Etti
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci'yi kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci'yi kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, nezaket ziyaretinde bulunan Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci'yi makamında kabul etti. Görüşmede iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Hireyci, kendilerini kabul ettiği için Bakan Yılmaz'a memnuniyetini dile getirirken, nezaket ziyaretinden dolayı Bakan Yılmaz da Büyükelçi Hireyci'ye teşekkür etti.

Bakan Yılmaz, Suudi Arabistan Büyükelçisi El-hireyci’yi Kabul Etti

Bakan Yılmaz, Suudi Arabistan Büyükelçisi El-hireyci’yi Kabul Etti

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