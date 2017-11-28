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Bakan Yılmaz Ve Eroğlu Öğrencilerle Fidan Dikti

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Bakan Yılmaz Ve Eroğlu Öğrencilerle Fidan Dikti
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında ortaokul öğrencileriyle birlikte...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında ortaokul öğrencileriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hasan Polatkan Ortaokulunda gerçekleştirilen programda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, öğrencilere, "Gözlerinizdeki ışıktan, zaten sizlerin çalışkanlığını görüyoruz, sizlere güveniyoruz" dedi. Milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 375 dev tesis açacaklarını duyuran Eroğlu, ayrıca 4 milyar fidanın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesine dikileceği müjdesini verdi. Bakan Eroğlu, bunun bir dünya rekoru olduğunu vurguladı.

Bakan Yılmaz ise öğretmenliğin önemine "öğretmenlik peygamberlik mesleğidir" ifadesiyle değindi. Her alanda bireyler yetiştirenlerin birer öğretmen olduğunu ifade eden Yılmaz, bunu desteklemek için eğitimde önemli gelişmeler sağladıklarını belirtti.

80'li yıllarda eğitime ayrılan payın 1.2 olduğunu, günümüzde ise 5.8'in de üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, bu 5.8'e; il özel idarelerinden ayrılan bütçenin, okul aile birliklerinin gelirlerinin, ormanlardan ayrılan yerlerin, güvenlik ve temizlik elemanının, yurtların, ücretsiz kitap uygulamasının ve hayırseverlerin desteğinin dahil olmadığını kaydetti. Yılmaz, "Tüm bu kalemleri eklediğinizde Türkiye herhalde Avrupa'da milli gelirinden payı en fazla eğitime ayırıyor. Türkiye'nin üzerinde başka ayıran yok" şeklinde konuştu.

"Eğitim ormandan, sağlıktan daha önemli"

"Cumhuriyet tarihinde Ankara'da bin derslik yapılmamıştır, bir anda bin dersliğin temeli atılacak" diyen Yılmaz bu dersliğin arsasının da Orman ve Su İşleri Bakanlığından alındığını belirtti. Yılmaz, eğitimin ormandan, sağlıktan, enerjiden, ekonomiden daha önemli olduğunu söyledi. 580 binin üzerinde öğretmen ataması yapıldığının altını çizen Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının geldiklerinde 28'ken şuanda 17'ye düştüğünü açıkladı. Teknolojiyi eğitimle buluşturmak için okulları akıllı tahtalarda donattıklarını söyleyen Yılmaz, "1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayarı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık, ücretsiz kitap, süt ve kuru üzüm veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından iki bakan birlikte sınıfları gezdi. Öğrencilerle sohbet eden bakanlar, çocuklara ne olmak istediklerini sordu. Çocukların yanından ayıran Bakan Yılmaz ve Eroğlu sonrasında öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi ve keyifli sohbet edildi.

Okul ziyaretinin ardından program fidan dikimi ile devam etti. Okul bahçesinde dikim için ayıran bölümde Bakan Yılmaz ve Eroğlu öğrencilerle fidan dikti. Bakan Eroğlu kazmayı tutması için öğrencilere yardım ederken, Yılmaz da dikilen fidanlara can suyu verdi.

Program okulun önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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